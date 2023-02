Street art a Santa Maria Nuova: inaugurato il murales dei ragazzi che condanna il bodyshaming

Lo scorso giovedì si è finalmente tenuta l’inaugurazione dell’opera di poster art ’Bodyshaming’ realizzata all’interno del progetto ’Paesaggi Plurali’. L’opera è stata realizzata dai ragazzi di 3ªC e 3ªD della scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci che hanno potuto contare sul supporto del fotografo Alessandro Tricarico. La tematica, ovvero il contrasto alle discriminazioni, in particolare per fattori legati al corpo, è stata scelta dai ragazzi, come anche la foto che è stata adattata al muro anteriore della Società Cooperativa Agricola in via Togliatti 56. Gli studenti hanno voluto coinvolgere in questa riflessione l’intera comunità. Durante la presentazione, il momento più emozionante è stato quello in cui gran parte degli spettatori, seguendo l’esempio dei ragazzi, è stato coinvolto a tal punto da prendere in mano il microfono e dichiarare, dopo i ragazzi, una parte di sé che ha imparato ad apprezzare nonostante l’imperfezione. "Un momento di autentica condivisione – afferma la sindaca Gessica Allegni –. Vedere la maturità di questi ragazzi ci fa capire l’essenza e l’importanza di opere come questa e l’arricchimento che a tutti porta la cultura. Ringrazio le insegnanti e la dirigente scolastica per averli accompagnati in questo percorso e l’assessore Sara Londrillo che, insieme all’ufficio Governo del Territorio, hanno profuso un grande impegno per la realizzazione del progetto". Quest’opera è la terza realizzata in 5 mesi a Bertinoro, con la direzione artistica di Marcello Di Camillo: "Non ci aspettavamo una collaborazione così grande da parte della comunità che ha partecipato attivamente alla realizzazione del murales, partendo dal Conad e dalla scuola di musica Dante Alighieri fino alla cartoleria e ai vicini di casa".

Matteo Bondi