Street art e Cristina D’Avena. Domani corsa ’rosa’ con Sabbatini

Al via oggi il weekend che lancia Formì: due giorni di concerti ed eventi per inaugurare ufficialmente il nuovo distretto commerciale di Pieveacquedotto.

Il taglio del nastro è alle 15 sul palco blu, vicino a Scarpamondo, con gli interventi delle autorità e la presenza dell’atleta olimpica Gaia Sabbatini, oltre al comico Andrea Prada. Subito dopo saliranno sul palco gli youtuber Dinsieme, amatissimi dai bambini.

Alle 16 si tiene l’inaugurazione del murale firmato dall’artista internazionale Chiara Zarmati, la quale in mattinata terrà anche una lezione riservata agli studenti del liceo artistico e musicale Canova, nell’aula magna dell’istituto di viale Salinatore. Le opere di Zarmati sono pubblicate su testate del calibro del New York Times, Time, The Atlantic e Harvard Review: i murales da lei firmati danno un tocco artistico al distretto commerciale. Tre i soggetti: il primo è un tributo alla maestosa quercia che sorge nell’area; il secondo è pensato per i bambini, con ambientazioni naturali e animali, e il terzo è una passerella dinamica tra rocce dipinte e forme geometriche.

Dopo l’inaugurazione dei murales, alle 17 la musica si sposta sul palco arancio, nelle vicinanze del McDonald’s. Questa volta i protagonisti sono due cantanti molto apprezzati dai teenager, entrambi usciti dalla scuderia del talent ‘Amici’: Cricca e Aaron. Alle 19 sul palco giallo, di fronte a Bep’s e all’autolavaggio Vecchietti, è il turno dell’attesissimo show di Cristina D’Avena, iconica cantante delle sigle dei cartoni animati più apprezzati dai bambini degli anni Ottanta. Al termine di tutte le esibizioni ci sarà la possibilità di incontrare e salutare gli artisti.

Il programma di domani, invece, prevede la partenza della StraWoman, la corsa-camminata non competitiva riservata alle donne il cui ricavato sarà devoluto allo Ior. L’ospite d’onore dell’evento è, ancora una volta, la mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini (nella foto). Per iscriversi e versare la quota di partecipazione è possibile visitare il sito www.strawoman.it o presentarsi sul posto prima dell’avvio. L’avvio è alle 9.30, quando la marea rosa partirà alla volta del centro storico, quasi creando un ideale collegamento tra Formì e il cuore cittadino, mentre il termine è fissato per le 12.30 con le premiazioni.