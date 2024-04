’Street food festival’. Weekend all’insegna del cibo e della musica

Da oggi, fino al 14 aprile, torna, in piazza Saffi, lo Street food festival con una selezione dei miglior chef d’Italia e dal mondo per regalare un’esperienza culinaria unica pur rimanendo a due passi da casa. La manifestazione aprirà oggi alle 18 fino a mezzanotte; sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Oltre al cibo tanto divertimento, con musica in filodiffusione. Venerdì sera si esibiranno ’Ligaband’. Sabato, invece, è il turno dei ’The hertbreak hotel’. I concerti cominceranno alle 21.30. L’ingresso è gratuito.