Struttura di accoglienza cerca un tuttofare

Per struttura di accoglienza con sede principale in Forlì, si cerca una tuttofare addetto alla manutenzione delle sedi che si occupi di piccole opere murarie, intonacature, imbiancatura e sfalcio erba. E’ preferibile aver maturato esperienza nello svolgimento delle mansioni. Sono previste trasferte nelle sedi di Rocca San Casciano, Dovadola e Portico di Romagna.

Si richiede titolo di scuola media inferiore,

patente di guida di tipo B e mezzo proprio.

Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 1 dicembre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.