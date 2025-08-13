Studentato vicino alla piazza. Trasformato l’ex hotel Vittorino: "I ragazzi animino il centro"

di Maddalena de FranchisQuando, all’indomani della pandemia, l’imprenditore forlivese Alessandro Fornari (una lunga esperienza nel settore dell’import-export di ortofrutta), decide di esplorare le opportunità offerte dal mondo immobiliare, il suo desiderio è costruire, a pochi passi dal salotto buono della città, qualcosa che sia, al tempo stesso, bello, funzionale e utile alle giovani generazioni. Quel progetto oggi è realtà, si chiama ‘Il Vittorino’ ed è un nuovo studentato in via Baratti, nei pressi di piazza Saffi, nato al posto dell’omonimo hotel, a circa 500 metri dall’università.

La struttura è composta da 21 camere totali, di cui 18 singole e 3 doppie, ed è pronta ad accogliere gli studenti fuorisede in arrivo a Forlì per il nuovo anno accademico. "Mi sono imbarcato nel progetto senza sapere quasi nulla di residenze universitarie – ammette Fornari – poi mi è venuta un’idea: chiedere ad alcuni ragazzi e ragazze di mia conoscenza, studenti a Bologna, cosa ritenessero più importante, sulla base della loro esperienza, in un alloggio per fuorisede. Mi hanno risposto: il silenzio e un bagno in camera. E sono partito da queste priorità".

Nell’edificio è stato installato, infatti, un sistema avanzato di abbattimento del rumore, che utilizza tecnologie ad hoc per limitare la propagazione del suono. "Per garantire la sicurezza, soprattutto alle studentesse, ho fatto installare anche un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 – prosegue Fornari – con registrazione e memoria estesa, presente nei corridoi e all’ingresso. L’accesso, sia allo studentato che alle stanze, avviene tramite badge elettronico, con tracciamento automatico degli ingressi".

Pur essendo destinata agli universitari – nonché ai giovani allievi delle scuole di volo, che arrivano qui da ogni parte del mondo – la residenza non è in convenzione con l’università di Bologna, né rientra nel novero dei posti letto garantiti da Er.go, l’azienda regionale per il diritto allo studio. "Per una camera singola con box cucina, bagno privato, sistema di controllo domotico e monitoraggio in tempo reale delle utenze chiedo mille euro".

L’impianto fotovoltaico da 20 kilowatt/ora, installato sul tetto, contribuisce, peraltro, a una significativa riduzione dei consumi elettrici. "Non ho voluto risparmiare sulle dotazioni perché il mio obiettivo era restituire alla città una struttura bella, all’altezza di un luogo come piazza Saffi, a mio parere poco valorizzato – conclude Fornari –. L’auspicio è vederlo presto animato da studenti e studentesse pieni di entusiasmo e fiducia nel futuro". Da notare che non lontano, si sta costruendo un altro studentato nell’ex scuola Giorgina Saffi: in quel caso, il cantiere è della Fondazione Carisp.