Studenti alla Nisi: "Sono il futuro"

di Sofia Nardi

Giovani e mondo del lavoro: un rapporto non sempre facile che, però, talvolta trova dei canali privilegiati particolarmente proficui. Ha avuto luogo pochi giorni fa, il 22 dicembre, la visita da parte degli studenti della 4ª B Elettronica dell’Istituto tecnico Marconi all’azienda forlivese Renato Nisi. Nata nel 1972, è specializzata in meccanismi per divani letto e guarda al futuro, puntando a una produzione sempre più basata sull’automazione: caratteristiche, queste, che la rendono particolarmente appetibile per i ragazzi che si apprestano oggi a scegliere la loro strada di domani.

"Ci stiamo aprendo sempre di più ai giovani – sottolinea il titolare dell’azienda Cristian Nisi –, incontrando in particolare gli istituti tecnici e gli universitari. A oggi contiamo un totale di 180 dipendenti, 140 dei quali a Forlì, mentre 40 lavorano in Brianza, dove abbiamo un’altra sede".

Le nuove assunzioni riguarderanno in particolare i giovani: "Sempre di più – prosegue – ci stiamo orientando verso l’automazione, perciò siamo molto interessati ad accogliere tra noi tanti giovani curiosi e desiderosi di imparare. Abbiamo già assunto alcuni studenti diplomati all’istituto tecnico Marconi e saremo felici di portare avanti la collaborazione con quella e con altre scuole del territorio".

Gli studenti della 4ª B, da parte loro, hanno particolarmente apprezzato la giornata: "Abbiamo raccontato loro la nostra storia – continua Nisi – e spiegato nel dettaglio quello che facciamo in azienda in tutte le varie fasi di produzione, partendo dal funzionamento dei meccanismi fino ad arrivare ai materiali di produzione. Abbiamo davvero notato un interesse vivo da parte loro che hanno saputo porci molte domande mirate e intelligenti".

La conferma arriva anche dal docente Roberto Versari, insegnante della disciplina ‘Sistemi automatici’ che ha accompagnato la sua classe in azienda: "I nostri studenti di quarta – spiega – alla fine dell’anno scolastico faranno degli stage nelle varie aziende del territorio e tra queste, da quest’anno, ci sarà anche la Renato Nisi. Per i ragazzi è molto importante incontrare le realtà e scoprire il loro modo di lavorare. La Renato Nisi è un’azienda molto avanzata dal punto di vista tecnologico, particolarmente proiettata anche verso il mondo delle automazioni, così che, senz’altro, avranno bisogno di giovani con formazioni ad hoc in questi settori".

Un’azienda che, secondo il prof Versari, ha tutte le carte in regola per offrire spunti e possibilità ai giovani studenti. "Le sue caratteristiche – conclude l’insegnante – la rendono interessante sia per i nostri alunni di Meccatronica che per quelli di Elettronica che troveranno senz’altro molte opportunità di apprendimento e, più avanti, anche di lavoro".