Studenti e caro affitti. Tende al Campus: "Camere troppo care e poco dignitose"

Una tenda montata nel prato del campus: non un campeggio improvvisato, ma il simbolo della protesta – condivisa con gli studenti di tutta Italia – incentrata sul problema del caro affitti. Uno scoglio che anche gli studenti forlivesi devono affrontare, come dimostra un’indagine condotta da Udu (Unione degli universitari) Cgil e Sunia: il 31% di coloro che studiano a Forlì denunciano un’elevata difficoltà nel trovare un alloggio.

I problemi più ricorrenti sono la carenza di camere, le condizioni poco dignitose degli appartamenti e i costi elevati. Ma pesano anche le scarse informazioni e gli annunci riservati alle studentesse che vengono segnalate rispettivamente dal 21%, e dal 16% dei rispondenti. E anche quando l’alloggio si trova, non sempre soddisfa le esigenze degli studenti: solo il 53% si dichiara soddisfatto. Il 14% dei fuorisede segnala di essere in seria difficoltà economica per coprire tutti i costi collegati all’alloggio. Oltre all’affitto, infatti, bisogna pagare le spese condominiali e le bollette che possono arrivare a pesare tra i 50 e 100 euro al mese con picchi oltre 150 euro. Così, l’11% degli studenti deve prendere una camera doppia.

"Il nostro – spiegano gli studenti accampati fuori dal campus che fanno tutti riferimento all’Udu – è un atto simbolico per puntare i riflettori su un problema che riguarda tanti di noi: i canoni d’affitto spesso sono insostenibili, in molti ci riferiscono che i contratti sono irregolari e privi di tutele e in tanti casi anche le stesse agenzie immobiliari si approfittano di noi studenti. Non solo: qua al Campus siamo ancora senza mensa". Il problema della mensa al Campus è annoso, infatti la mensa che aveva chiuso, ha riaperto lo scorso anno, "però ora non è più una mensa – sottolineano gli studenti –, ma un normale bar. Ciò significa che il menù è ristretto e non si trovano piatti a meno di sei euro. Per noi la vita universitaria diventa una spesa ingente e, in molti casi, impossibile da affrontare".

Gli studenti che hanno allestito la tenda hanno preparato anche un cartellone sul quale i ragazzi che passavano da lì, potevano fermarsi e scrivere la cifra che pagano ogni mese per l’affitto. Se le doppie in condivisione si aggirano intorno ai 250 euro, la cifra media delle stanze singole è decisamente diversa: in molti pagano somme che si avvicinano (e spesso raggiungono) i 500 euro.

Sofia Nardi