Studenti fuorisede, oltre 500 iscritti al seggio

In occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno l’ufficio elettorale in Piazzetta della Misura 5 sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati: oggi dalle 14,30 alle 17, domani e sabato dalle 8,30 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì prossimo dalle 7 alle 15.

L’invito è quello di verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato. Per informazioni, 0543.712864.

Tutti coloro che hanno richiesto di votare a Forlì in qualità di fuori sede, potranno farlo presso l’Istituto Professionale Ruffilli in via Romanello 6, muniti della propria tessera elettorale personale e dell’attestato di voto rilasciato dal Comune di Forlì. I rispettivi seggi sono: cognomi dalla A alla F al seggio 1, dalla G alla L al seggio 41, dalla M alla P al seggio 43, dalla Q alla S al seggio 42, dalla T alla Z al seggio 79. I fuori sede che hanno presentato regolare istanza di voto a Forlì sono 550 (136 uomini e 414 donne, di cui 460 studenti, 85 lavoratori, 5 per cure mediche).

Il servizio ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti e impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore sarà effettuato presso la sede ambulatoriale di igiene pubblica in via della Rocca 19 (tel 0543.733585): oggi dalle 10 alle 12, domani dalle 8,30 alle 12, lunedì dalle 8,30 alle 12. Domenica l’ambulatorio sarà alla sede Urp dell’ospedale Morgagni-Pierantoni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

