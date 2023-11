Studenti in piazza. Alea, possibili disagi

Domani sciopero nazionale della scuola e dell’università: studenti universitari e delle superiori scenderanno in piazza anche a Forlì. Il ritrovo è alle 8.30 davanti al liceo artistico in viale Salinatore. Intanto, sempre per lo sciopero, Alea comunica che potranno verificarsi disagi nell’ambito della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade.