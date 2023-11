Studenti sostenuti in viaggi e percorsi storici

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Predappio intende sostenere la partecipazione di studenti, iscritti a scuole secondarie di secondo grado e residenti a Predappio, ad iniziative, incontri e viaggi da svolgersi durante l’anno scolastico 20232024, che propongano valori basati sull’importanza della memoria storica. Questi valori devono avere un particolare riferimento: si devono riferire cioè ’al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra; più in generale alla conoscenza di tutte le dittature che hanno insanguinato il nostro continente nel secolo scorso’.

Per tale finalità è stato stanziato un fondo di 1.050 euro, per erogare contributi sino ad un massimo di 350 euro per ciascuno studente. Le domande di contributo possono essere presentate fino al 30 marzo del 2024, utilizzando il modulo, con le modalità indicate nel bando pubblico che si trova nel sito del Comune (per informazioni è possibile contattare Roberto Battistini al telefono 0543.921725, o via mail: roberto.battistini@comune.predappio.fc.it).

L’approvazione della graduatoria e la somma da concedere a titolo di contributo sono determinate dal responsabile dell’Area socio produttiva. In caso di una maggiore richiesta di contributi, i fondi verranno erogati con priorità agli studenti di maggiore età anagrafica. I contributi saranno erogati a seguito di richiesta scritta, corredata da dichiarazione consuntiva debitamente sottoscritta dal richiedente il contributo, dichiarazione che deve contenere una descrizione dell’attività svolta e della spesa sostenuta. Fino al 2019 il Comune di Predappio aveva concesso contributi e patrocinio all’Associazione Deina, specializzata nei viaggi della memoria nei campi di concentramento e sterminio. Ma col cambio dell’Amministrazione comunale, cambiò anche la posizione dell’Amministrazione di centrodestra, che ritirò il patrocinio e non concesse il contributo alla Deina, che ne aveva fatto richiesta.

Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, non si fecero viaggi della memoria. Ma si fece una commemorazione in teatro a Predappio con gli alunni delle scuole medie, con l’intervento in video della scrittrice Lia Levi, ebrea sfuggita alle deportazioni e vittima delle leggi razziali. L’anno successivo il Comune riprese a dare i contributi direttamente agli studenti.