"Studenti sotto la pioggia, usare piazzale Ferrari"

In merito ai disagi sollevati dalle famiglie di molti studenti, il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha sollecitato la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme esprimendo ai dirigenti la sua preoccupazione per le segnalazioni raccolte. In particolare i genitori lamentano la carenza di posti a sedere per i ragazzi che usufruiscono del trasporto pubblico per raggiungere gli Istituti scolastici di Faenza. Un problema accentuatosi per la fermata realizzata da pochi mesi in piazza Battisti, priva di pensilina, dove fermano gli automezzi da Tredozio prima di giungere al piazzale Ferrari, da dove partono tutte le autocorriere per Faenza. Per la Cooperativa "gli stessi quattro autobus disponibili l’anno scorso hanno garantito il medesimo servizio a fronte del medesimo numero di abbonati". "Ritengo che il servizio – afferma Dardi – debba essere garantito, nelle regole previste per l’omologazione e circolazione dei mezzi, con l’obiettivo di offrire il servizio migliore e sicuro. In tal senso richiedo un impegno della Cooperativa e una collaborazione degli utenti". In che modo? "Utilizzando come luogo di partenza il piazzale Ferrari, attrezzato per dare riparo in caso di pioggia. Dove verrà installato un ulteriore gazebo a fianco dell’esistente". Sul rientro ritardato delle corriere da Faenza, la Cooperativa spiega che "le modifiche sono state introdotte perché anche gli studenti dell’Itis arrivassero puntuali e potessero rientrare senza dover attendere un’ora dopo la fine delle lezioni. Ritardi di pochi minuti rispetto allo scorso anno, necessari per assicurare equità di servizio a tutti gli studenti".

Ieri sera però è partita una lettera firmata da genitori e studenti con la "richiesta di accertamenti rispetto alle normative del Codice della Strada e di sicurezza sui mezzi di trasporto della Cooperativa Trasporti Riolo Terme" ovvero "le corse scolastiche nella tratta Faenza - Modigliana - Tredozio e viceversa". La lettera è indirizzata alla polizia stradale e municipale di Faenza, ai carabinieri di Faenza, Forlì e Modigliana, alla polizia municipale e comune di Modigliana e Faenza e all’Agenzia Mobilità Romagna.

Giancarlo Aulizio