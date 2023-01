Stupefacenti in casa: due arresti

La polizia ha inflitto un altro colpo al traffico di droga in pieno centro, arrestando un 39enne albanese, ‘vecchia conoscenza’ degli investigatori, e un 29enne forlivese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 30 dicembre, i poliziotti della Squadra Mobile, precedentemente avvertiti della possibile presenza di droga all’interno di un’abitazione, hanno seguito i movimenti sospetti di un giovane di Forlì che usciva ripetutamente dalla sua casa, incontrava nelle immediate adiacenze alcuni ragazzi e tornava dopo una manciata di minuti all’interno dello stabile. Controllato dai poliziotti, veniva trovato in possesso di una pastiglia di ecstasy e di un mozzicone di sigaretta che emanava un forte odore di cannabinoide.

Le forze dell’ordine hanno dunque provveduto a perquisire l’abitazione, in cui hanno trovato un noto pregiudicato albanese, irregolare e senza fissa dimora, che già in occasione di precedenti indagini aveva fatto perdere le sue tracce, intento a confezionare dosi di cocaina sopra una scrivania. Sono state rinvenute 11 dosi da 0,50 grammi già confezionate, altri 45 grammi di sostanza ancora da trasformare in singole dosi e, in un cofanetto, 5 grammi di marjiuana e 7 pasticche di ecstasy, oltre a bilancini e ritagli. L’albanese aveva in suo possesso 900 euro e un cellulare, che sono stati sequestrati insieme agli stupefacenti.

Entrambi gli individui sono stati arrestati in flagranza. Il giudice ha convalidato l’arresto: l’albanese è stato condotto in carcere, mentre il forlivese è stato ristretto ai domiciliari.

Stefano Baudino