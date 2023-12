’Stupidorisiko’, critica ironica contro tutte le guerre d’ogni tempo

Oggi alle 20.45 al Teatro San Luigi di via Nanni 14 andrà in scena ‘Stupidorisiko. Una geografia di guerra’, spettacolo prodotto da Emergency e organizzato organizzata dal Centro per la Pace di Forlì, intitolato ad ‘Annalena Tonelli’, in collaborazione con Amnesty International ed Emergency e con il patrocinio del Comune di Forlì. Il testo, interpretato da Francesco Grossi con la regia di Patrizia Pasqui, è una critica attenta e ironica sulla guerra. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per info: 3278622022.