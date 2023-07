Su congresso e amministrative colloqui riservati

Elly Schlein ha dato una scossa ai militanti e ai simpatizzanti forlivesi del Pd, pur trattandosi di una riunione a porte chiuse. Ufficialmente del congresso imminente (rinviato per l’alluvione, si deve tenere entro ottobre) e delle amministrative 2024 a Forlì e nel circondario non si mai parlato. Non negli interventi ufficiali, almeno, mentre dietro le quinte è stato un susseguirsi di conciliaboli tra i maggiorenti del Pd e la stessa segretaria.

Nella riunione pomeridiana, in merito all’alluvione, la Schlein ha ascoltato gli interventi del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dell’assessore Igor Taruffi, del segretario regionale Luigi Tosiani e del segretario dimissionario Daniele Valbonesi, anche nella sua veste di sindaco di Santa Sofia. Si sono susseguiti poi gli interventi dei presidenti delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, Enzo Lattuca e Michele de Pascale oltre a quello dell’onorevole Andrea Gnassi e di altri sindaci del territorio. Era presente Alessandro Gasperini, candidato alla segreteria territoriale forlivese e al momento senza competitor, ma anche Michele Valli, attuale segretario dei Giovani Democratici forlivesi e suo possibile rivale.

Schlein, che subito dopo la fine dell’incontro è partita per Bruxelles, ha fatto capire chiaramente che ritornerà in Romagna a seguire la ricostruzione post alluvione che non farà mancare l’appoggio del Pd nazionale a tutti i livelli. È quasi certo che venerdì sera sarà presente a Cesena alla Festa regionale dell’Unità, anch’essa dedicata all’alluvione.

Oscar Bandini