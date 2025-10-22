Su il sipario a Galeata e Civitella: ecco gli show

Tullio Solenghi, Leonardo Manera, Giampiero Bartolini e Giampiero Pizzol, Camillo Grassi, Denis Campitelli, Maria Pia Timo, Andrea Santonastaso, poi ancora, Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Peluso e Metallurgica Viganò, saranno i protagonisti della stagione teatrale 2025-26 di Galeata e Civitella. Saranno 9 gli spettacoli (6 a Galeata e 3 a Civitella) dal 22 novembre al 22 maggio promossa dai due Comuni della Val Bidente e curata dalla DireFare sas.

"’Scavalcamontagne’ è il titolo della rassegna – precisa il curatore Giancarlo Dini – che rimanda alle antiche compagnie di artisti girovaghi che viaggiavano in condizioni difficili per portare i loro spettacoli nelle periferie: una programmazione che vuol giocare con una dichiarazione poetica di inadeguatezza".

Così sul palco saranno rappresentate le cialtronerie e le inadeguatezze dichiarate dei protagonisti di Amamaz di Bartolini e Pizzol o degli improbabili operai di Work class, ma anche del gregario in fuga de Il Condor con Camillo Grassi e soprattutto del maschio moderno del Corto circuito di Leonardo Manera o del barbiere-filosofo di Barbir di Denis Campitelli, le grasse autoironie del Wolfgang Amadè Mozart di Tullio Solenghi, la ridefinizione della donna moderna di Doppio Brodo di Maria Pia Timo e le volontà di emancipazione delle ragazze calciatrici di Giovinette fino alla celebrazione della spontaneità al potere nel Sandro di Andrea Santonastaso, ritratto appassionato con pipa dell’amato Sandro Pertini.

"Ripartire con una nuova stagione teatrale significa continuare a credere – commenta il sindaco di Galeata Francesca Pondini – nella cultura come spazio di incontro, riflessione e bellezza". "Unendo le risorse – aggiunge l’assessore Francesco Samorani di Civitella – siamo riusciti a proporre una bella stagione teatrale, ricca di qualità e capace di offrire momenti di cultura e condivisione".

Il primo spettacolo in cartellone, è a Galeata il 22 novembre con ’Corto circuito’ di Leonardo Manera. Inizio spettacoli 21,15. Prezzi singoli spettacoli: 19 euro intero e 16 euro ridotto. Abbonamento Galeata: 85 euro - 75 euro ridotto. Abbonamento Civitella: 40 euro intero e 35 euro ridotto. Abbonamento a tutti gli spettacoli: 120 euro intero e 100 euro ridotto.

Sarà possibile ritirare gli abbonamenti venerdì al Teatro Comunale di Galeata e sabato al Teatro Comunale di Civitella dalle 10,30 alle 12,30. Chi non riesce può concordare altre modalità di prenotazione - pagamento - ritiro ed info al 376.1224452; oppure online dal 27 ottobre al link: https://www.diyticket.it/festivals/734/scavalcamontagne-stagione-teatrale-20252026-galeata-e-civitella.

Oscar Bandini