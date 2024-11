Su il sipario a Rocca: si parte con ’Tutti zitti’

Comicità, poesia, nostalgia e memoria sono i cardini della nuova stagione teatrale in cartellone da dicembre 2024 ad aprile 2025 nel teatro comunale Italia di Rocca San Casciano. Spiega Giancarlo Dini, direttore artistico della società Dire Fare che organizza la rassegna: "Presenteremo la comicità di Vito, che ci conduce sul filo della nostalgia con le riflessioni malinconiche, buffe, scanzonate e infinitamente comiche della Bassa emiliana, dove le nebbie zavattiniane coprono spesso quei campi in cui è bello perdersi con amorazzi di gioventù o quella di Andrea e Pippo Santonastaso, padre e figlio che ci raccontano con risate e un filo di romantica malinconia della comicità di un tempo e di quella di oggi, accomunati da quella voglia irresistibile di far gli Scemi in televisione, ma anche con i protagonisti dell’esilarante Ti va di sposarmi, comicità questa di situazioni, di luoghi comuni, di fraintendimenti".

Aggiunge Dini: "Ci sono molte risate, poesia, malinconia e solitudine nello straordinario ‘Zitti Tutti’, testo teatrale scritto appositamente per Ivano Marescotti da Raffaello Baldini e portato in scena da lui 30 anni fa, che Denis Campitelli (senz’altro uno dei migliori attori dell’ultima scena romagnola) ripropone proprio alla stessa età in cui l’amico Ivano, che ricordiamo sempre con affetto, la portò in scena per la prima volta. Completa la proposta ‘Aquile randagie’, testo sulla resistenza degli scout italiani al nazifascismo, programmato nel giorno della Memoria, per ricordare il coraggio di ragazzi in tempi bui della nostra epoca".

Il sipario si alzerà sabato 21 dicembre, alle ore 21.15 al teatro Italia proprio con ‘Zitti tutti’ con Denis Campitelli. Si tratta di un testo teatrale scritto nel 1993 in dialetto romagnolo da Raffaello Baldini, che su richiesta di Ivano Marescotti per la prima volta veste i panni di drammaturgo. Un testo che nasce dall’incontro tra un poeta, la poesia e un attore. Denis Campitelli riporta in scena questo monologo – che ha creato una letteratura per il palcoscenico prima inesistente – per un profondo senso di gratitudine nei confronti dei due artisti che hanno segnato radicalmente il suo percorso artistico/teatrale.

Ingresso intero 15 euro, ridotto 13 (info e prenotazioni 376.1224452, venerdì 29 e sabato 30 novembre,dalle 10.30 alle 12.30 sarà possibile ritirare gli abbonamenti presso il Teatro Italia e dall’8 dicembre sarà possibile anche l’acquisto on line di abbonamenti).