Su il sipario a Rocca, ecco la nuova stagione

C’è una stagione teatrale che non ha paura di guardare in faccia la realtà, anche quando fa male. Che sa prendersi in giro, e poi prendersi sul serio. Che attraversa il dolore con leggerezza e la risata con profondità. È la nuova stagione del Teatro Italia di Rocca San Casciano, un percorso in sei tappe (da novembre a marzo), che mescola ironia, riflessione, impegno civile e tanto cuore, con un emblematico titolo: ‘Risate, lacrime e realtà: il teatro che ci assomiglia’.

La programmazione è curata dal Teatro delle Forchette, sotto la direzione artistica di Stefano Naldi, che approda per la prima volta a Rocca San Casciano e nasce con un obiettivo chiaro: portare sul palco storie che parlano alle persone, che si fanno specchio dei tempi e bussola per orientarci tra emozioni e domande. Una stagione, quella del 2025-2026, per chi ha voglia di emozionarsi, di lasciarsi provocare, e magari anche di uscire dal teatro con il sorriso storto, ma sincero di chi ha appena visto qualcosa che gli somiglia.

Si comincerà domenica 16 novembre, con Michela Andreozzi in ‘Tutta da aggiustare’, un monologo ironico e toccante sulla disobbedienza emotiva, l’inadeguatezza creativa e il coraggio di non adattarsi mai del tutto. Una donna sola in scena (ma non troppo) racconta la sua infanzia disallineata, la sua adolescenza stortignaccola e la sua età adulta fatta di sogni sotto chiave. Un inno al diritto di essere storte, fragili, emotive… e felicemente sbagliate.

Il secondo appuntamento è per domenica 21 dicembre, con lo spettacolo ‘8 personaggi in cerca di uscita’, scritto e diretto da Massimiliano Bolcioni per la compagnia Teatro delle Forchette. Un omaggio pirandelliano che flirta con il paradosso e la fantascienza, portando in scena otto figure chiuse in un luogo senza via d’uscita. Una riflessione metateatrale sull’identità, il ruolo dell’attore, la maschera e la verità, che coinvolge anche il pubblico in un gioco brillante e straniante, al confine tra finzione e realtà. Seguiranno uno spettacolo a gennaio, uno a febbraio e due a marzo.

Anche per questa stagione, il Teatro Italia conferma la sua vocazione inclusiva. I biglietti singoli saranno in vendita online a partire dal 16 ottobre, con prezzi accessibili (intero 20 euro, ridotto 15). Gli abbonamenti per l’intera stagione (6 spettacoli) si potranno acquistare dal 15 settembre al 15 ottobre presso la sede del Teatro delle Forchette in via Vivaldi 22 a Forlì (il martedì e giovedì dalle 18 alle 20), con tariffe speciali per giovani, over 65, studenti universitari, soci Tdf e residenti nel Comune di Rocca.

Quinto Cappelli