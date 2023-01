Su il sipario: una ’terapia’ per i ragazzi diabetici

Si svolgerà domani pomeriggio a Portico, alle 17 nel teatro Iris Versari, lo spettacolo ‘L’insostenibile dolcezza del vivere’, con ragazze e ragazzi diabetici in scena, nell’ambito del progetto ‘Incontro fra le generazioni’, voluto dall’Auser di Forlì e promosso dai Lions Club Forlì Host, in collaborazione con la pediatria dell’ospedale, l’assessorato alle politiche giovanili e l’associazione Ostinata&Contraria di Forlì. La scrittura teatrale e la regia è di Denio Derni, coadiuvato dall’assistente Rita Bonoli.

Spiega il regista: "Lo spettacolo, con 11 ragazzi in scena più due infermiere, ha esordito lo scorso giugno alla Fabbrica delle Candele e proseguirà in vari teatri del territorio forlivese, da Galeata a Modigliana, fino al carcere di Forlì".

Aggiunge Derni: "Si tratta di uno spettacolo di tipo liberatorio per i ragazzi in scena, che riguarda un problema di salute. E’ anche una ricerca di condivisione e inclusione". Aggiunge Luigi Barillari di Castrocaro, coinvolto nell’organizzazione: "Abbiamo inserito lo spettacolo in un pomeriggio di visita a ‘Portico il paese dei presepi’, in collaborazione con la Pro loco, le scuole locali (che alle 15 presenteranno uno spettacolo di burattini in piazza) e il ristorante Al Vecchio Convento, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto". Il progetto si avvale anche della collaborazione delle dottoresse Caterina Rondelli, Benedetta Mainetti, Antonella Liverani, il dottor Enrico Valletta e le infermiere Chaira Garavini e Martina Corzani.

Quinto Cappelli