Sua maestà il panettone. Classico o allo spritz, un dolce da ’tutto esaurito’

Resistono al caro-vita, al cambio generazionale e persino alle stroncature della stampa inglese: il pandoro e, soprattutto, il panettone si confermano i grandi ‘classici’ natalizi, al punto che – secondo un recente studio dell’Unione italiana food – nell’ultimo anno, oltre il 95% degli italiani ne ha gustato almeno uno. Dallo stesso studio emerge che i due lievitati sono in cima alle preferenze dei giovani della cosiddetta ‘Generazione Z’ (nati tra il 1995 e il 2010), i quali li apprezzano anche a colazione e a merenda. Se, un anno fa, il giro d’affari dei dolci simbolo delle feste era stato di 552 milioni di euro, quest’anno la stima del Codacons parla di almeno 700 milioni di euro. Ottime notizie, insomma, per le due eccellenze dell’arte dolciaria made in Forlì, Gardini e Flamigni, le cui sedi aziendali sono entrambe prese d’assalto, in queste settimane, da chi vuole aggiudicarsi una specialità artigianale da regalare o mettere in tavola nei giorni di festa.

I fratelli Gardini, Fabio e Manuele, producono una collezione limitata di panettoni artigianali esclusivamente per la vendita in showroom (adiacente all’azienda di Vecchiazzano): sono disponibili da soli o in abbinamento alle pluripremiate creazioni in cioccolato, per le quali l’azienda è nota ben al di là dei confini romagnoli. Avanza a vele spiegate anche Flamigni, che produce panettoni e pandori ormai tutto l’anno e ha già dichiarato il ‘sold out’ nella sua vetrina su Amazon Europe, gettonata soprattutto da consumatori spagnoli e, guarda caso, britannici. Ha il nome di un diamante il panettone Gardini più desiderato delle feste: si chiama infatti ‘Trilogy’ ed è la novità lanciata dall’azienda per il 2023.

"È farcito con tre tipi di canditi (mandarino, arancia, albicocca) e tre tipi di cioccolata (al caramello, al latte e fondente) – dice Fabio Gardini – e si affianca agli altri nostri ‘pezzi forti’: il best seller con i pezzettoni di cioccolata, il classico con canditi e uvetta e gli speciali, uno con amarene e glassa di mandorle e l’altro con pere, noci e cioccolato. Le vendite superano di gran lunga le aspettative: c’è più attenzione alla spesa, è vero, ma alla coccola durante le feste non si rinuncia".

La corazzata Flamigni (che prevede di chiudere il fatturato 2023 a quota +10% rispetto allo scorso anno) risponde con un panettone aromatizzato al whiskey che però – precisa Camillo Serena, direttore commerciale e marketing dell’azienda – "può essere mangiato anche dai bambini". Oltre ai cosiddetti ‘panettoni spiritosi’ (degno di nota il panettone allo spritz, farcito con crema allo spritz e ricoperto di cioccolato fondente), Serena si sofferma sull’ottimo riscontro della linea ‘maxi formato’: "i panettoni da 5, 10 o addirittura 20 chili, personalizzabili su richiesta del cliente e ricoperti di una polvere d’oro. Ce li hanno richiesti soprattutto per le feste aziendali: l’altra sera ne ho tagliato uno da 20 chili all’Unipol Arena, all’evento Ducati, ieri eravamo da Unieuro. Il panettone diventa così un prodotto scenografico, il vero protagonista dello spettacolo".

Maddalena De Franchis