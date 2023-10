Sua maestà la castagna protagonista di un evento a sè

La Sagra della Castagna di Premilcuore, organizzata dalla Pro loco e in programma domenica 8, con il bis domenica 15, è fra le più antiche manifestazioni dell’Appennino forlivese dedicate ai frutti e prodotti autunnali. Infatti, quest’anno taglia il traguardo della 59ª edizione, "una garanzia e un marchio di qualità", il presidente della Pro loco, Adamo Biondi, succeduto da anni allo storico compianto presidente Riccardo Perini. "Si tratta – aggiunge Biondi – di una festa dedicata alla castagna, alla sua raccolta e ai prodotti derivati: caldarroste, castagnaccio e dolci vari, innaffiati da ottimo Sangiovese, a cui fa da contorno il variopinto paesaggio autunnale delle montagne circostanti." La manifestazione, animata da tante bancarelle a tema, negozi, ristoranti e agriturismi aperti, offre anche la possibilità di partecipare alla raccolta delle castagne presso i locali castagneti, fra i meglio conservati dell’Appennino romagnolo. Il pacchetto promozionale della Pro loco (posti limitati, prenotare al 340.3238213) prevede: visita guidata ad un castagneto accessibile anche a famiglie con bambini, raccolta delle castagne che vengono lasciate ai raccoglitori. E’consigliato abbigliamento comodo e scarpe da trekking e rifornimento d’acqua. Il pacchetto comprende anche il pranzo completo agli stand della Pro loco. Il tutto si svolgerà presso l’Area Feste, con il braciere per le caldarroste e gli stand dove si possono gustare i cibi tipici della zona, fra cui cappelletti, polenta, tortelli alla lastra, piadina fritta, carne alla griglia. Due le novità per domenica 15: il raveggiolo prestigioso presidio slow-food, e la tradizionale macellazione del maiale (Masè e Porc) e trasformazione della carne in diretta, davanti ai buongustai della sagra.

Quinto Cappelli