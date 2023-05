Suasia, Maggio Civitellese al via: paese in festa

Il Comune di Civitella e la Confraternita della Beata Vergine della Suasia, con la partecipazione di Pro loco, Auser, Carnevale Civitellese, Diego Fabbri, Protezione Civile e Fiera dei Santi propongono un ricco cartellone di appuntamenti per il ‘Maggio Civitellese. Un paese in festa’. Si parte domani alle 18 con l’inaugurazione al Santuario della Suasia della mostra fotografica ‘Ricordi del paese’ curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti.

Alle 20,45 sempre al Santuario concerto d’organo e coro lirico ‘Città di Faenza’ con l’organista Pietro Cattaneo e la maestra del coro Monica Ferrini. Domenica camminata agli scavi della urbs romana di Mevaniola con visita al museo Mambrini, in partenza alle 9 dal Santuario. Si continua domenica 14 maggio al Santuario dove alle 11 sarà celebrata la Prima Comunione, mentre alle 19 aprono gli stand gastronomici. Infine alle 21 musica dal vivo con Claudio di Romagna e comicità con Duilio Pistocchi. In caso di meteo sfavorevole ci si sposta nella sala cinema di viale Roma. Le iniziative riprendono sabato 20 maggio, alle 20,30 al Santuario, con una commedia dialettale proposta dalla ‘Compagnì dla parocia’ di Carpena.

Domenica 21 ‘Pomeriggio al Santuario’ a partire dalle 15,30 con attività di trucca bimbi, baby dance, bollicine, giochi in movimento e merenda di gruppo con zucchero filato, gelati e prodotti locali. L’ultimo fine settimana rappresenta il clou della festa: sabato 27 c’è la ‘Giornata del ritorno degli ex civitellesi’. Alle 15 nel salone comunale saluti del sindaco Claudio Milandri cui seguirà l’intervento del priore della Confraternita Ernesto Toschi su ‘Storia e storie di un paese di confine’. Alle 16 il sindaco proclamerà il ‘Civitellese dell’anno 2023’ ovvero il dottor Michele Aquilina. Seguiranno assaggio di vini, birre e prodotti locali. Poi la festa si sposta nuovamente al Santuario dove alle 18,15 il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza celebrerà la messa. Alle 19,15 benedizione delle auto, alle 20 cena a base di pesce accompagnata dall’animazione dell’ex civitellese Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza. Il ‘Maggio Civitellese’ si chiude domenica 28 con la Festa della Beata Vergine della Suasia. Sante messe nel Santuario progettato dall’architetto fiorentino Zenobio Lastricati e consacrato nel 1595 dopo 39 anni la posa della prima pietra, alle 8 e alle 11. Alle 15,30 animazioni, giochi e pesca di beneficenza e alle 16 apertura stand gastronomici. Al suono della Banda Comunale Maurizi alle 17,30 parte la solenne processione che toccherà via Garibaldi e viale Martiri Partigiani prima di arrivare al Santuario dove alle 18,15 è prevista una celebrazione liturgica. Alle 20 concerto della Banda e Gruppo folk italiano alla Casadei. Il lancio di palloncini in cielo alle 22,30 decreterà la fine della lunga festa di maggio.

Oscar Bandini