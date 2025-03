Subito 800 cuori biancorossi. Così si va verso il ‘tutto esaurito’

Una scena che, allo stadio Morgagni, non si vedeva da molto tempo. Ieri, partendo dalle ore 15 (orario di apertura della prevendita per il match tra Forlì e Ravenna) il piazzale antistante il botteghino presentava un serpentone che in certi momenti ha superato le duecento persone. Tutte in febbrile attesa di ritirare il ‘preziosissimo’ tagliando per assistere all’attesissimo derby ‘Vecchia Romagna’ di domenica, cruciale per la promozione in serie C.

Ieri sono stati staccati, in tutto, 779 biglietti. Così suddivisi: 105 di gradinata, 490 per la tribuna laterale, 184 per quella centrale. La prevendita è proseguita oltre l’orario previsto concludendosi oltre le ore 19 per smaltire tutta la fila.

Una partecipazione che ha rispettato i pronostici della vigilia e ha messo inizialmente, per un’oretta, in difficoltà l’organizzazione biancorossa, considerando che i biglietti dovevano essere tutti rigorosamente nominali secondo le disposizioni della Questura di Forlì-Cesena. Tra i tifosi in fila c’è stato qualche mugugno per l’attesa che s’annunciava lunga. A placare, però, gli animi, attorno alle ore 16, si è aperto un secondo sportello. Nella lunga fila, molti veterani del tifo si davano la battuta riguardante il ritorno di molti di loro a seguire le vicende del Forlì Calcio dopo diversi anni di astinenza. Tra i tanti, però, anche una rappresentante del pubblico femminile e qualche giovane che per la prima volta varcherà i cancelli dello stadio forlivese.

Al netto degli 879 biglietti già in possesso dei supporters del Ravenna, che occuperanno per intero il lato a monte della gradinata, e dei forlivesi che si sono assicurati ieri il tagliando, restano a disposizione 995 posti di gradinata, 524 biglietti per la tribuna laterale e 166 per la tribuna centrale.

La prevendita proseguirà teoricamente fino a venerdì, sempre dalle 15 alle 18.30 mentre sabato il botteghino sarà aperto sia in mattinata (dalle 9.30 alle 12.30), sia nel pomeriggio con lo stesso orario. A questo ritmo, però, si arriverà al tutto esaurito molto prima. Domenica, in ogni caso, la biglietteria sarà chiusa: entrerà solo chi è già munito del tagliando. I prezzi: tribuna centrale 25 euro, laterale 20, gradinata 15. Anche se gli abbonamenti non valgono (il club ha disposto la ‘giornata biancorossa’), coloro che hanno sottoscritto la tessera stagionale hanno comunque diritto a prezzi scontati, purché acquistino il biglietto entro venerdì: tribuna centrale a 20 euro, laterale 15, gradinata 15.

Franco Pardolesi