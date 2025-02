Subito 900 visitatori per i ritratti: "Grande mostra, un viaggio affascinante"

Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli, ieri la grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’ ai musei San Domenico ha aperto le sue porte al pubblico. Un percorso espositivo composto da oltre 200 opere provenienti da prestigiose collezioni italiane ed europee, tra cui gli Uffizi di Firenze e il Musée d’Orsay. L’apertura domenicale sembra aver favorito l’affluenza dei visitatori: già in mattinata, molte persone hanno varcato la soglia dell’ex convento.

Tra i visitatori, diverse coppie da fuori città e sei gruppi numerosi provenienti da Cesena, Faenza e Finale Emilia (provincia di Modena). "La mostra ci è piaciuta, è stata affascinante – racconta Fabio Balistreri, medico di medicina di base del comprensorio di Civitella, Galeata e Cusercoli, in visita con la moglie –. Abbiamo visto autorittratti molto famosi e altri che non conoscevamo. Veniamo al San Domenico ogni anno".

Anche Roberto Bozzi, impiegato originario di Pisa, ha speso parole positive: "L’allestimento è interessante, me l’aspettavo di qualità e ho avuto la conferma. Ci sono due bellissimi autoritratti di De Chirico e Rubens che avevo visto a Firenze, ma è sempre un piacere rivedere certi capolavori. Sicuramente una mostra da visitare". Anche gli esperti del settore hanno elogiato l’esposizione. "Il percorso è ben organizzato e allestito in maniera coerente con i temi – spiega Rossella Dalfiume, insegnante di storia dell’arte di Venezia, appena uscita dal museo insieme al marito e alla figlia –. I pannelli esplicativi e l’audioguida sono ben fatti. La scelta delle opere è notevole. Il quadro che mi ha colpito di più è la ‘Presentazione al tempio’ di Giovanni Bellini, ma anche i due autoritratti di Giacomo Balla, compreso quello che è stato scelto come immagine simbolica dell’esposizione".

Per Giorgio Martini, dottorando in storia dell’arte all’Università di Udine, ‘Il ritratto dell’artista’ è una rassegna di pregio. "È un allestimento lineare che va dall’antico al contemporaneo sulla funzionalità dell’autoritratto nella storia, letteratura e mitologia. Mi ha colpito il ritratto di Domenico Baccarini con costume spagnolo: si tratta di un pittore faentino morto a vent’anni a inizio Novecento". Martini sottolinea, inoltre, la varietà degli elementi presentati alla mostra: "Non ci sono solo dipinti, ma anche incisioni e manoscritti. Credo che riuscirà a convincere chi non è del settore".

Non sono mancate alcune critiche. C’è chi avrebbe preferito un approccio diverso: "Ci aspettavamo qualcosa di più – dichiarano Roberto Poli e Monica Mammi, pensionati arrivati da Reggio Emilia –: forse i temi trattati sono troppi. Ci sono bei ritratti, ma mancavano quelli più famosi. La struttura del museo è bellissima e merita di essere visitata". Insomma, il giudizio sulla giornata trascorsa a Forlì può essere ugualmente positivo: "Adesso andremo a pranzo al ristorante e poi visiteremo il centro".