Successo Artusiana. Il Comune può esultare:: "Premiati dagli eventi, tanto pubblico ogni sera"

Una grande edizione (la 29ª) della Festa Artusiana. Esprimono soddisfazione la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, e l’assessore alla cultura e vicesindaco, Enrico Monti. Si è conclusa ieri sera la kermesse dedicata a Pellegrino Artusi, autore del celebre manuale ‘La scienza in cucina’, nell’anno in cui gli organizzatori – la manifestazione è promossa dal Comune stesso – puntavano al rilancio, dopo anni difficili dovuti al Covid e ad altre problematiche interne. E il Comune parla esplicitamente di "successo".

"È la chiara dimostrazione che l’importante upgrade culturale, nel quale abbiamo fortemente investito come Amministrazione, ha premiato la nostra visione e la giusta direzione – afferma Monti – grazie alla proficua coprogettazione con ‘Dai de Jazz’ per gli spettacoli e le animazioni, Fondazione Casa Artusi per gli approfondimenti culturali sulle ‘Intelligenze Alimentari’ e l’Associazione Cuochi Artusiani per gli showcooking. Il programma, ricco di spettacoli e appuntamenti culturali per tutti e dislocato in tutto il perimetro della Festa, è stato vissuto intensamente e premiato da un’affluenza costante".

Il cambio di passo era evidente sin dagli investimenti: alla Festa Artusiana sono stati indirizzati circa 150-180 mila euro, quasi il doppio rispetto a quanto investito negli scorsi anni. Le tante persone presenti hanno premiato la scelta di tornare a investire sugli spettacoli e sugli eventi culturali, sempre molto partecipati, ma tutta la passeggiata del centro storico è stata viva per tutte e nove le sere. Un’altra accortezza è stata quella di evitare, diversamente dagli ultimi anni, la sovrapposizione con la fiera di San Giovanni, patrono della vicina città di Cesena.

Unica pecca, la piazza principale, che è apparsa nettamente sottotono. Mentre i ristoranti sparpagliati nelle altre vie e piazze, avevano allestimenti scintillanti e ben curati, gli stand di piazza Garibaldi, dedicati alle Pro loco, associazioni di categoria e ospiti vari, erano poco delimitati, mal illuminati e senza una apparente regia nell’allestimento.

Il bilancio, per la sindaca, è "del tutto positivo". "La festa ha dimostrato – continua Garavini –, ancora una volta, di essere una grande attrattiva per il territorio e di essere molto amata dai cittadini e dalle persone, che sono arrivate sempre numerose nonostante le alte temperature. Migliaia le persone transitate alla festa, tanti giovani a dimostrazione della freschezza e originalità dell’Artusiana e, comunque, tante famiglie, grazie anche alle offerte di spettacoli per loro".

L’appuntamento ora è alla 30ª edizione del prossimo anno, mentre gli amministratori tengono a ringraziare "tutte le associazioni di volontariato, i ristoratori presenti, sia quelli fissi sia quelli temporanei, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa 2025".

Matteo Bondi