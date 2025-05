Successo del tributo a De André ai ‘Sozofili’

Grande successo al teatro dei Sozofili di Modigliana sabato scorso per l’omaggio musicale ‘Ricordando Faber - parole e musica... tributo a Fabrizio De Andrè’ con incasso a offerta libera all’associazione ‘Amici di Don Giulio’. Spettacolo sold out con 250 persone di ogni età che hanno a lungo applaudito e battuto le mani al ritmo richiesto, in molti cantando le 18 canzoni, di cui 15 previste nel programma e 3 invece dopo la ripetuta richiesta di bis.

Questo l’entusiastico consenso per un concerto durato tre ore sulle tipiche ballate di De Andrè, uno show che ha raccontato il grande artista e i suoi protagonisti i poveri, i negletti, le prostitute e la pace e la fratellanza in un momento davvero preoccupante.

Il cantante e chitarrista Marco Panzavolta ha interpretato i brani al meglio e con una mimica molto espressiva. Antonio Spino voce narrante nell’interpretare Paolo Villaggio, amico scanzonato del cantautore cui aveva affibbiato il nomignolo Faber, ha estratto brani che alternava alle melodie dalla biografia scritta dall’attore.

L’organizzatore Claudio Fabbri, detto Bat, chitarrista e fisarmonicista, ha commentato il successo: "Siamo tutti felici perché lo spettacolo è riuscito benissimo e ha donato grandi emozioni, grazie anche al pubblico la cui contentezza arrivava al palco ed era contagiosa".

All’inizio i saluti e i ringraziamenti del sindaco Jader Dardi e del presidente dell’associazione ‘Amici di Don Giulio’, Giampiero Rossi, che ha ricordato il sacerdote missionario, amatissimo dai suoi concittadini, deceduto nel 1997 a 62 anni e sepolto per sua volontà nel nord-est del Brasile, dove aveva esercitato il sacerdozio 20 anni.

Gli altri musicisti in azione sono stati: Laura Dari (violino), Roberto Scarpa (batteria), Simone Bruscantini (bouzouki e mandolino), Martino Chieffo (chitarra classica, elettrica e acustica), Franco Catani (fisarmonica), Andrea Bernabei (basso elettrico) e Alex Gentilini (tastiere).

Giancarlo Aulizio