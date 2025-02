Successo per ’Aquile randagie’: applausi e tanti scout a teatro

La comunità di Rocca San Casciano ha celebrato domenica scorsa a teatro il Giorno della Memoria in modo particolare, con lo spettacolo ‘Aquile Randagie: credere disobbedire resistere’. Si tratta di una storia vera di scout e fascismo, avvenuta in una lunga notte dell’umanità, dove le tenebre sembravano vincere e dove i cavalieri lottavano contro il drago, perché la luce tornasse al mondo. Una storia interpretata magistralmente dall’attore professionista Alex Cendron, 47 anni, di Treviso, con una lunga carriera alle spalle e protagonista di una tournée che sta ottenendo grande successo in giro per l’Italia. E il pubblico di Rocca San Casciano, grazie soprattutto al coinvolgimento del numeroso gruppo scout, ha risposto in massa e in modo sorprendente domenica pomeriggio, con un teatro pieno (circa 200 posti) e tanti applausi e complimenti alla fine.

Commenta il sindaco e spettatore, Marco Valenti: "Lo spettacolo ha molto coinvolto i presenti, perché, secondo me, è riuscito a raccontare tre storie in una: il fascismo, un gruppo scout e una famiglia ebrea italiana".

Aggiunge il prosindaco e capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, il 22enne Giovanni Fabbrica e capo scout: "Come scout e come cittadini siamo stati coinvolti da uno spettacolo non solo molto bello, ma che ci ha fatto riflettere tutti. Si tratta di una storia poco conosciuta, ma che ci fa capire meglio anche il nostro impegno come scout nelle vicende della storia civile italiana. Tutto questo si collega anche alle manifestazioni del nostro centenario celebrate un anno fa".

La storia di un gruppo scout di Milano inizia quando il 9 aprile 1928 Mussolini firma il decreto 696 di modifica alla legge sull’Opera Nazionale Balilla, dichiarando la soppressione totale dello scoutismo in Italia. Una manciata di giovani scout milanesi decide di disobbedire ad una legge che sente ingiusta e inizia un lungo periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza giovanile, guidata da un piccolo numero di sacerdoti e capi che rischiano la vita. L’avventura, non priva di rischi per tutti e lunga 17 anni, porterà il gruppo a mantenere accesa la fiamma dello scoutismo in Italia fino alla Liberazione e li farà diventare giovani uomini di pace: dopo l’8 settembre 1943 diventeranno promotori di un gruppo di soccorso per i ricercati ebrei (rappresentati nello spettacolo da una famiglia di ebrei italiani), prigionieri politici e renitenti alla leva, che, sotto il nome di Oscar, salverà migliaia di persone dal nazifascismo. "Questa storia vera di ragazzi come noi – commentano alcuni giovani rocchigiani col fazzolettone al collo – ci ha coinvolti moltissimo, perché quando tutto sembrava perduto, hanno deciso di non abbassare la testa di fronte al drago e ai suoi artigli".

Quinto Cappelli