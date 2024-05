Successo per i fumetti di Dante

Grande successo per la mostra ‘Dante ‘n Fumettolandia’ che mette in scena le realizzazioni della Nona Arte ispirate alla vita e all’opera del Somma Poeta, descrivendo col supporto iconografico internazionale una innovativa proposta su Dante Alighieri. La proposta culturale, che ha saputo interessare fasce di pubblico tra le più diverse e composite, ha ricevuto ottimi riscontri e ha permesso al pubblico interessato di riappropriarsi del patrimonio culturale fumettistico dantesco in maniera completamente gratuita. Prestigioso è anche il risultato riguardante la fruizione da parte dei giovani, nell’ottica di favorire l’incontro tra scuola e enti del territorio in un’ottica di educazione al patrimonio culturale. La mostra, ad ingresso gratuito fino al 12 maggio, esposta nei locali del Centro Sociale Primavera in via Angeloni 56 Forlì, è realizzata nel contesto della 23ª edizione di ‘Quante storie nella Storia’.