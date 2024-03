Successo per il 10° Trofeo eccellenza su lepre

Si è conclusa con successo la due giorni del 10° Trofeo romagnolo eccellenza su lepre (valido anche per la finale della CanicomCup 2025), durante il quale si sono confrontate 30 mute, suddivise in 10 batterie, nei territori dell’Appenino forlivese-cesenate, nonché zone vocate per la lepre e selettive per i segugi. "In queste giornate la sportività e la lealtà dei concorrenti hanno regnato – commentano gli organizzatori–- e hanno permesso un buon svolgimento della prova, anche grazie alla professionalità dei giudici e degli accompagnatori (tre per batteria). Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale e alla Pro loco di Galeata, alla Pro Segugio di Forlì-Cesena, al presidente dell’associazione Maurizio Linari e alla segretaria Annunziata Santopuoli, ai proprietari dei terreni, ai presidenti degli AtcFo1/Fo3/Fo5, lal’azienda faunistica Sasseto-Mortano del dott. Ravaioli Claudio e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della gara". Durante le premiazioni era presente il vicesindaco di Galeata Eraldo Cucchi che ha voluto anche sottolineare il ruolo avuto da Boris Malpezzi e da suo fratello, il compianto Eros, che fu tra gli ideatori della manifestazione. La classifica finale vede al primo posto Sacchetti, seguito da Titocci e Ghirotto. Sacchetti si è aggiudicato anche il trofeo Canicom Cup. Inoltre miglior cane Kim di Sacchetti e miglior cane giovane Giorgina di Pizzaballa. o.b.