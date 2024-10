Successo per il Campigna. Si svela la nuova scultura

Si è chiusa con successo la tre giorni di eventi relizzati nel contesto del ’Campigna - Festival delle arti contemporanee’ di Santa Sofia, un nuovo format che, da due anni, si propone come erede rinnovato e ’rinfrescato’ dello storico Premio Campigna, giunto alla 64ª edizione. Da venerdì a sabato a Santa Sofia si sono susseguiti laboratori per i ragazzi, esposizioni di giovani artisti emergenti, concerti e spettacoli teatrali, tutti molto partecipati.

Il momento clou del festival è stata l’inaugurazione al Parco della Resistenza (l’area verde nel cuore del paese dove inizia il Parco delle sculture all’aperto, che prosegue poi sull’alveo del fiume Bidente) dell’opera dell’artista di fama internazionale Loris Cecchini, dal titolo ‘Waterbones 2024’.

Dopo i saluti della sindaca Ilaria Marianini, dell’assessora alla cultura Chiara Bellini e l’intervento della direttrice della Galleria d’arte contemporanea Stoppioni Caterina Mambrini, Cecchini, le cui opere sono collocate in diversi musei internazionale come il MoMa di New York e italiani, ha presentato la sua opera collocata a incastro tra i rami di un grande albero di bagolaro.

"Una scultura composta da elementi modulari in acciaio che si avviluppa tra il tronco e i rami del bagolaro – ha spiegato lo stesso Cecchini – e che parla del molteplice, le interconnessioni e dinamiche interne. Ognuno è libero di vedere in questa scultura, che è diventata patrimonio del Parco delle sculture di Santa Sofia, ad esempio le gemme o le radici dell’albero che si compenetrano nella modularità e sinuosità dell’opera rappresentando l’individuo o il gruppo, l’ordine o il disordine".

Oscar Bandini