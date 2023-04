Successo per il concorso ’green’: premiati i ragazzi delle scuole

"La serata conclusiva della manifestazione e concorso sulla ‘Giornata della Terra’, organizzata dall’Unità pastorale di Predappio, è stata riuscitissima, tanto è vero che nel teatro parrocchiale di Predappio erano presenti più di 150 persone". E’ soddisfatta Miria Gasperi, della parrocchia di Fiumana e responsabile dell’iniziativa, nonché presidente della giuria che ha esaminato le opere del concorso (ricerche, cartelloni, disegni e perfino installazioni), cui hanno partecipato 300 studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Fiumana, Predappio e Premilcuore, in pratica dell’intero Istituto comprensivo di Predappio. Aggiunge Miria Gasperi: "I relatori, due ricercatori del Cnr di Bologna, sono stati bravissimi e molto applauditi".

Per la giuria "anche i lavori dei ragazzi sono stati tutti molto interessanti e stupendi". Per la scuola dell’infanzia, il primo premio è andato a Fiumana, il secondo a Predappio e il terzo a Premilcuore. Per le elementari al primo posto si sono classificati gli alunni della 4ªA di Predappio, al secondo quelli della 4ªA di Fiumana, al terzo quelli della 2ªA di Fiumana, mentre il quarto premio a pari merito è stato assegnato alle classi: 3ªA , 1ªA, 5ªA di Fiumana e 5ªA e 5ªB di Predappio. Il primo premio per gli alunni delle medie è stato assegnato alle classi 1ªA e 1ªB di Predappio. La responsabile della giuria Gasperi ha pubblicato anche online un catalogo con la graduatoria e i titoli delle opere, con un commento.

La serata è stata aperta dalle relazioni sulla terra e i cambiamenti climatici di Franco Belosi e Sandro Fuzzi, ricercatori del Cnr di Bologna. Sono seguite le premiazioni dei ragazzi vincitori del concorso, da parte delle autorità scolastiche e civili. Le conclusioni sono state affidate al coro forlivese ‘Le sette note’ diretto da Benedetta Ciotti. Per Miria Gamberi "i lavori dei ragazzi suggeriscono non solo come rispettare l’ambiente, ma anche ripulirlo". Aggiunge il vicesindaco e assessore alla scuola, Luca Lambruschi: "Educare le nuove generazioni al rispetto della natura è un compito di tutta la società civile". Anche per don Massimo Bonetti, parroco di Predappio e vicario foraneo della valle del Rabbi "l’educazione dei giovani sul tema della custodia del Creato è compito fondamentale della Chiesa, come c’insegna papa Francesco".

Quinto Cappelli