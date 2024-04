Successo per il corso di cucina e in cattedra c’è una ’Masterchef’

Prosegue a pieno ritmo a Portico la scuola di cucina, nata durante una cena organizzata lo scorso ottobre a favore degli alluvionati, la ‘Serata Spalata’, tappa di un progetto gastronomico e di solidarietà, il cui ricavato è stato devoluto a imprese e famiglie del territorio colpite dall’alluvione. Anche domenica scorsa oltre 25 persone hanno partecipato all’iniziativa messa in piedi dal ristorante albergo diffuso Al Vecchio Convento, che, insieme all’associazione culturale Verde Olmo, ha aperto l’iniziativa proprio a Portico, nel palazzo di Beatrice Portinari.

Gli organizzatori svolgono già lezioni di cucina per stranieri e ultimamente anche per immigrati, ma quest’ultima ‘scuola’ si basa su due particolarità: si rivolge a italiani e gli insegnanti sono eccezionali, fra cui Matteo Cameli, titolare e chef del Vecchio Convento, Nicola Ongaro (a Londra per 23 anni e ora al Vecchio Convento) e soprattutto Erica Liverani di Ravenna, vincitrice di Masterchef Italia 2016, che domenica scorsa ha guidato gli allievi arrivati da tutta Italia col mattarello e crostate.

Racconta l’azdòra di cucina e chef stellata ravennate: "Mi piace fare corsi di cucina in giro per l’Italia. Inoltre, continuo a fare sponsorizzazioni e pubblicità, grazie anche a 600mila follower su Facebook e 240mila su Istagram". Commenta Matteo Cameli: "La nostra scuola di cucina, che proseguirà anche il 19 maggio, sarà protagonista dall’11 al 14 luglio a Portico, quando si ripeterà l’ormai famosa manifestazione Chef Sotto il Portico, con una novità: si svolgerà non più solo i due giorni del weekend, ma inizierà appunto il giovedì e il venerdì con masterclass di cucina durante il giorno e cena di gala in giardino, con due chef internazionali di Argentina e Perù".

Ma che cosa cercano gli appassionati di cucina? "Io rappresento la tradizione della cucina romagnola – sostiene Erica Liverani –, quindi la gente che viene al corso vuole imparare a fare e a cucinare la pasta fresca che è la prima richiesta di chi si iscrive ai corsi. I numeri sono in aumento perché da un paio di generazioni le donne lavorano e non ci sono più le mamme o le nonne che tramandano le tradizioni in cucina. Io consiglio ai corsisti di imparate a cucinare come piacere, non perché è di moda".