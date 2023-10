Successo per la festa del rione Tranvai

Ha registrato un grande successo a Meldola la ‘Festa del Rione Tranvai Buratella’ organizzata dal Rione e dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il tradizionale trenino ha portato grandi e piccoli in giro per il paese mentre lo stand gastronomico offriva tante specialità romagnole e di pesce. Un ricco programma di eventi, la pesca e lotteria e la mostra di foto ed oggetti del Rione ha intrattenuto tanti meldolesi che si sono divertiti in questa storica festa.

Nel corso della serata di sabato si è svolto un importante momento di ringraziamento per i tanti volontari e volontarie della nostra Protezione Civile che nei giorni dell’alluvione del maggio scorso, si sono adoperati a fronte degli allagamenti causati dal Rio Cavallo (che molti conoscono come Fosso di San Giovanni) proprio nel luogo della festa. Alla Protezione Civile di Meldola, rappresentata dal presidente Gabriele Buono accompagnato da alcuni volontari, che aveva esposto nel corso della giornata le attrezzature acquistate con le donazioni ricevute dall’associazione durante l’alluvione, è stata consegnata una targa di riconoscimento "per l’impegno e la solidarietà dimostrata in occasione dell’alluvione di maggio 2023".

Il rione Tranvai - Buratella era il punto di partenza a partire dal novembre 1881 della tranvia ideata, come ricorda lo storico Mario Proli, dall’avvocato meldolese Giovanni Brusaporci e dal forlivese Giulio Romagnoli che avevano ottenuto la concessione per costruire ed esercitare la linea Meldola – Forlì- Ravenna e Darsena che conobbe fin dall’inizio un buon successo di traffico. La linea continuò il suo servizio per decenni senza modifiche di rilievo, e dopo la prima guerra mondiale non risultava più concorrenziale con i nuovi servizi automobilistici. L’esercizio cessò l’11 gennaio 1930 sostituito da un’autolinea concessa alla Sita.

Oscar Bandini