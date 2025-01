Successo per ’L’abbaglio’ ed ’Emilia Perez’ al Saffi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione rimane Emilia Perez. Si tratta di una commedia musicale co-scritta e diretta dal pluripremiato regista francese Jacques Audiard, noto per film come ’Dheepan - Una nuova vita’ (2015) e Il profeta (2009). La sceneggiatura è tratta dall’omonimo libretto teatrale dello stesso regista, che a sua volta prende ispirazione dal romanzo ’Écoute’ di Boris Razon. Il film - il primo del regista in lingua spagnola - mescola diversi generi, tra cui il musical, il melodramma, il gangster movie e il queer movie: protagoniste di quest’opera sfaccettata sono Zoe Saldaña, la cantante Selena Gomez e l’attrice spagnola transgender Karla Sofía Gascón (si tratta del suo primo film dopo la transizione nel 2018). L’azione si svolge nel Messico odierno, dove vive ed esercita l’avvocato Rita. Un giorno la legale riceve un’offerta completamente inaspettata: aiutare un temuto boss locale, legato al cartello messicano, a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso e diventare così la donna che ha sempre voluto essere. In questo modo non solo eluderà le autorità, ma potrà vivere finalmente la sua vita con il genere a cui è sempre sentito di appartenere.

Ancora in cartellone anche L’abbaglio. Il film diretto da Roberto Andò, è ambientato nel 1860, quando Giuseppe Garibaldi dà inizio insieme ai Mille all’avventura che unificherà l’Italia, partendo da Quarto. Insieme a lui vi sono giovani idealisti entusiasti, provenienti da ogni parte della penisola, e i suoi fedelissimi ufficiali, tra cui spicca un volto nuovo: il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini (Toni Servillo). Inoltre, tra i militi reclutati troviamo altri due siciliani, il contadino migrato nel Nord, Domenico Tricò (Salvatore Ficarra) e l’illusionista Rosario Spitale (Valentino Picone). Una volta giunti in Sicilia, a Marsala, i Mille si scontrano con l’esercito borbonico che li supera di molto in numero di uomini, motivo per cui alla fine non riescono a irrompere a Palermo. Garibaldi, però, non è intenzionato né ad arrendersi né a cedere di un passo. Il generale escogita un piano: il colonnello Orsini insieme a un gruppo di militi feriti dovrà fungere da diversivo, convincendo il comandante svizzero dell’esercito regio, Jean-Luc Von Mechel, che Garibaldi si stia ritirando all’interno dell’isola. Riuscirà l’ingegnoso piano garibaldino? Da questo momento in poi ha inizio una gara di astuzie che li condurrà a un esito tanto paradossale quanto sorprendente.