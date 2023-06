Successo per ‘Spiedo e Baracca’ A Portico oltre 150 persone

Con oltre 150 persone a tavola, per l’iniziativa gastronomico-musicale ‘Spiedo e Baracca’, la Pro loco di Portico ha inaugurato durante l’ultimo weekend le manifestazioni estive nel paese di Dante e Beatrice. Racconta il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri: "Ringrazio i numerosi volontari che si sono impegni allo spiedo gigante per la preparazione di vari tipi di carne, che poi i partecipanti hanno apprezzato con gusto". La specialità della serata è stata introdotta da un antipasto misto e strozzapreti con pomodorini, pancetta e rucola. Poi dalle ore 21.30 è scesa in pista ‘Baracca continua’, con la musica dal vivo del gruppo ‘The Wave’. Dopo gli ultimi anni trascorsi fra la pandemia e il recente periodo difficile, causato dal maltempo, alluvione e frane, la Pro loco da dato il via con successo al programma turistico estivo nell’alta valle del Montone, augurando agli operatori turistici la ripresa per i paesi e le varie attività, che ne hanno tanto bisogno, specialmente in collina e montagna.

Il calendario delle manifestazioni 2023 della Pro loco di Portico è concentrato sulle iniziative di agosto: Sagra della tagliatella nel weekend 5-6, con caccia al tesoro; Festone vol. 2 il giorno 12 e ‘Paelliamo’ il 13, con musica durante entrambe le serate; 14 e 15 con tanta musica Anni 80-90-2000; il 19 The Last Party. Il principale appuntamento dell’autunno si svolgerà la seconda domenica di ottobre, con la Sagra dei Frutti del Sottobosco.

Quinto Cappelli