Sugli stranieri tutti contro Billi: "Caro sindaco hai sbagliato"

Non si sono fatte attendere le reazioni alle parole del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, che martedì aveva espresso la contrarietà della giunta comunale all’assegnazione a richiedenti asilo dei tre appartamenti del centro storico presi in locazione dalla Cooperativa Acquacheta di Tredozio. Sodalizio che gestisce centri di accoglienza distribuiti in singole unità abitative.

I tre immobili, situati in piazza Garibaldi, nei pressi della chiesa e del Grand Hotel – come sottolineato dalla giunta –, potrebbero ospitare fino a 14 richiedenti asilo. Ostili a tale ipotesi gli amministratori locali, che hanno inviato un’informativa a prefettura e questura oltre che, ovviamente, al presidente della cooperativa, Mirko Betti. Una presa di posizione giustificata dalle difficoltà che Castrocaro starebbe affrontando nel "percorso di riposizionamento turistico" e negli "enormi sforzi per il controllo del territorio".

Affermazioni che hanno suscitato "stupore e dispiacere" nelle organizzazioni sindacali Cgil, Forlì Cesena, Cisl Romagna e Uil Forlì: "Ricordiamo che un richiedente asilo è una persona che, fuggendo da guerre, persecuzioni o violenze, presenta domanda di protezione internazionale in un Paese sicuro", è la replica dei tre sindacati. E questa persona va accolta in maniera "dignitosa secondo quanto stabilito dalle norme italiane e internazionali". Le tre associazioni sottolineano inoltre che il Comune di "Castrocaro Terme e Terra del Sole conta circa 6.200 abitanti e accogliere 14 persone significherebbe ospitare uno 0,2% della popolazione, un numero davvero esiguo, che non può in alcun modo mettere a rischio la sicurezza o l’identità della comunità".

Le confederazioni invitano Billi a rivedere la propria posizione, ricordando come l’accoglienza comporti "l’arricchimento per il tessuto sociale, umano e culturale del territorio". Sulla stessa linea l’associazione sindacale dei Piccoli proprietari di Forlì. "Il sindaco ben sapeva, dopo gli incontri con la cooperativa, che gli immobili erano destinati a due famiglie ucraine in fuga dalla guerra e a una signora tunisina sola con un bimbo", dice Massimo Cortini, in rappresentanza dell’Asspi. Nessuna invasione dunque, per Cortini: "L’ultima famiglia straniera ospitata in uno di quegli immobili non ha creato alcun allarme sociale". E in merito alla vicinanza al Grand Hotel, Cortini ricorda che "buona parte dei dipendenti dell’albergo è straniera, senza che questo danneggi l’immagine della struttura e della località". Cortini precisa infine che "l’80 per cento dei contratti di locazione ha come conduttori cittadini stranieri" e che l’Asspi non accetta la "distorta rappresentazione della realtà abitativa e atteggiamenti discriminatori nei confronti di persone che, nella maggior parte, onorano i propri impegni e contribuiscono alla crescita sociale".

Francesca Miccoli