"Sui pedali 22 ore nei confini della Romagna"

di Quinto Cappelli

"L’impresa più grande e bella in bici? Percorrere l’intero giro dei confini della Romagna ovvero 620 km in una pedalata di 22 ore su 30 totali". E’ soddisfatto il patito di bici Andrea Brunelli di Predappio, che racconta: "È il giro più lungo che abbia mai fatto in vita mia". Ma perché ha deciso di affrontare proprio il giro attorno a quello che i navigatori del XV secolo chiamavano il ‘periplo’ di un luogo affascinante? Spiega il nostro moderno Magellano o Cristoforo Colombo predappiese, amante del vascello a due ruote: "Nell’anno in cui la Romagna è stata martoriata dall’alluvione, non potevo non cercare il modo di metterla al centro della scena, darle lustro, merito, onore, nella sua sconfinata e variopinta bellezza. Ho pensato così che percorrere tutto il suo perimetro fosse una cosa bella, e ad ogni modo lo è stata per me, ricca di forte significato. Ci rivedo mio babbo (Antonio Brunelli, che scriveva zirudelle in dialetto romagnolo ndr) in questo giro, e la sua Romagna. Avrebbe detto senza dubbio ‘Brèv, e mì Andrea, quèsta la m’è propri piasuda!’, come scrisse in una sua poesia: ‘Romagna, per tutti i tuoi borghi e le tue strade, si vede che sei vecchia, che il tempo passa, ma se il cuore si invecchia, si tempra l’amore, e a te mia Romagna, ti dà più valore’. Ed io in questo giro di borghi e strade ne ho visti a migliaia. Grazie, babbo, sei con me ogni giorno, e lo sei sicuramente stato per tutto questo stupendo giro".

Brunelli è partito dalla sua Predappio, "l’ombelico perfetto della Romagna, da cui ho iniziato a buttare sassolini come Pollicino, a disegnare con le ruote della mia bici una linea, che nella mia testa avevo ben definita, giù fino a Cesenatico, poi tutta la nostra meravigliosa Riviera fino ai confini con le Marche e la salita a San Marino e San Leo". Quindi costeggiando il fiume Marecchia, il nostro ciclista è arrivato al Fumaiolo (1350 mt), a Verghereto, a San Piero in Bagno, e al il Carnaio.

Racconta: "Da Santa Sofia a Corniolo mi sento a casa, cosi come la salita della Braccina, poi Fiumicello nella mia vallata del Rabbi e su fino ai Tre Faggi e al Muraglione, per scendere a Portico, dove mi aspettavano Alisa e Aliona, rispettivamente mia figlia e mia moglie". Dopo una sosta per cena, doccia e quattro ore di sonno, il nostro corridore risale sulle due ruote per affrontare il Monte Busca, salutare il vulcanino più piccolo d’Italia, scendere a Tredozio e Modigliana, risalire fino a Marradi, scendere a Dozza fino alle Valli di Comacchio, imboccando la Romea e l’Adriatica fino alle stupende Saline di Cervia, "per un rientro a casa, perché la vera vittoria è sempre tornare a casa". L’appassionato predappiese delle due ruote ringrazia "la dolce metà, la bielorussa Aliona, il mio pilastro, la mia consigliera, la mia luce che sempre mi aiuta nel capire cosa è meglio, cosa è giusto e cosa è bello; il mio maestro Andrea Facibeni che mi ha accompagnato nella seconda parte del giro, è stato un vero amico in questo frenetico mondo moderno".

Confida Andrea: "Potrei scrivere un libro su questo giro, le foto che ho pubblicato sui social sono solo un briciolo di quello che mi è rimasto impresso negli occhi e nel cuore, sono solo un briciolo della nostra forte, bellissima e preziosa terra chiamata Romagna. Grazie mamma, grazie babbo, che mi avete fatto romagnolo". "Non ho mai avuto così tanto male alle gambe - conclude - ma la gioia che ho nel cuore, compensa ogni cosa. Restate col ciclismo, per non sbagliare mai".