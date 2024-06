‘Sui sentieri della Linea Gotica’ giornata rievocativa di eventi

‘Dovadola 1944: sui sentieri della Linea Gotica’ s’intitola l’incontro rievocativo organizzato per domani a Dovadola da Comune e Pro loco, in collaborazione con vari enti, fra cui l’omonimo Comitato di Castrocaro Terme e il Secondo Corpo d’Armata polacco. Ricco il programma della giornata rievocativa, con mezzi ex militari d’epoca, a ripercorrere le strade che hanno segnato il passaggio del Fronte nelle colline dovadolesi, durante l’autunno 1944 con il secondo Corpo d’Armata polacco, del quale quest’anno s’intende ricordare l’80° anniversario.

S’inizia alle 9.30 con ritrovo, registrazione e saluto delle autorità in piazza della Libertà, con deposizione di una corona d’alloro alla memoria di tutti i caduti: ore 10.15 formazione della colonna dei mezzi ex militari d’epoca, con direzione Rocca San Casciano e breve sosta nella centrale piazza Garibaldi, con saluti delle autorità e accoglienza dei rocchigiani; alle 12.30 rientro a Dovadola per il pranzo sociale presso gli stand della Pro loco, in piazza Berlinguer-

Nel pomeriggio, alle 15 visita guidata all’abbazia di Sant’Andrea, dove si trova anche la tomba della Beata Benedetta Bianchi Porro e l’attiguo museo, cui seguirà la visita alla sala storica ‘Guido Guerra’, con mostra di armi bianche a cura di Armorum Ars. Le conclusioni sono previste alle 17. Per tutta la giornata si svolgerà il mercatino dell’antiquariato Amarcord mostra-scambio (info: 348.7385574 e 348.4446151).

Quinto Cappelli