Sul ‘Balcone’ comincia il commissariamento

A seguito delle dimissioni della sindaca Gessica Allegni, trascorsi i 20 giorni affinché diventassero effettive e irrevocabili, il prefetto Rinaldo Argentieri ha provveduto a segnalare al Ministero dell’Interno la situazione commissariando così il Comune di Bertinoro. A seguito di questa comunicazione da parte della prefettura, giungerà nei prossimi giorni un decreto del Presidente della Repubblica per lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario che gestirà l’ente fino alle elezioni che si terranno la primavera prossima.

Per assicurare l’ordinario funzionamento degli organi e dei servizi del Comune fino all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, il prefetto ha intanto nominato commissario Domenico Campanale, funzionario amministrativo della prefettura, che esercita, da ieri mattina, le funzioni spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta comunali.

"Ho dato la massima disponibilità al commissario – spiega l’ex sindaca Allegni –. Ci siamo sentiti telefonicamente e ci saremmo dovuti vedere nel pomeriggio, ma per sopraggiunti impegni del dottor Campanale, non siamo riusciti a farlo. La prossima settimana ci vedremo per il passaggio di consegne effettivo".

Nella storia recente del Balcone di Romagna si tratta del secondo commissariamento avvenuto per dimissioni del sindaco; l’altro avvenne a inizio 2001 al primo anno del secondo mandato del sindaco Giancarlo Zeccherini, che scelse la carica di presidente di Romagna Acque e al suo posto fu nominato Umberto Grani. Nel 2012 è stata la volta di Galeata a vedersi commissariata dopo la sfiducia ricevuta dall’allora sindaca, Elisa Deo.

Allegni si è dimessa dalla carica di sindaca a fine gennaio, dopo che nel dicembre dello scorso anno è stata nominata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, assessora regionale a cultura, parchi, riforestazione e pari opportunità.

Si è in attesa della definizione della data per le elezioni amministrative che dovrebbero tenersi tra maggio e i primi 15 giorni di giugno. Ad aspirare alla poltrona da primo cittadino, al momento, ufficialmente c’è un solo schieramento, quello che sosteneva la stessa Allegni, cioè il centrosinistra, compatto sul nome di Filippo Scogli, fino a ieri assessore ai lavori pubblici.

Altri due i nomi di possibili candidati scaturiti nei giorni scorsi, quello dell’ex vicesindaco Mirko Capuano e quello dell’ex direttore del Centro Universitario, Andrea Bandini.