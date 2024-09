Sul baratro di abusi e minacce. Arriva il pugno di ferro della legge

Un provvedimento durissimo, mai applicato in provincia prima d’ora, che riguarda le ’Misure di prevenzione personali’, e per questo disposte dal giudice. Si tratta della ’Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza’, contemplata nel cosiddetto ’Codice antimafia’, ossia il decreto legislativo 159 del 2011, che può essere inflitta a persone che "sono dedite alla commissione di reati e che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica...". È stato il questore di Forlì, Claudio Mastromattei, a richiederla, al tribunale di Bologna, che le ha alla fine concesse e applicate nei confronti di due uomini considerati "pericolosi per le loro condotte nei confronti delle loro ex compagne", nell’ambito di altrettante inchieste sulla violenza di genere, con le donne vittime di maltrattamenti, vessazioni, offese, intimidazioni. Contemporaneamente, sono stati comminati dal questore ben 13 ammonimenti ad altrettanti uomini sempre nell’alveo di indagini riguardanti abusi domestici nei confronti di mogli o compagne.

La prima sorveglianza speciale è stata irrogata a un 28enne albanese residente a Forlì, che era già stato arrestato a gennaio scorso dai poliziotti per atti persecutori; successivamente l’uomo era finito nuovamente in manette per avere violato il divieto di avvicinamento alla compagna, una connazionale che, pur non presentando denuncia nei suoi confronti, aveva raccontato agli agenti "i numerosi episodi di maltrattamenti subiti da tempo", spiegano gli inquirenti; la donna aveva mostrato ai poliziotti "un’infinità di messaggi minacciosi che lo stesso le inviava quotidianamente...". La donna ha inoltre raccontato agli investigatori che, dopo aver deciso di interrompere la relazione sentimentale, ha iniziato a "subire minacce di morte ed appostamenti da parte dell’ex compagno, incapace di rassegnarsi alla fine della loro relazione...". È poi emerso che l’ex compagno 28enne avrebbe anche "nascosto un gps sull’auto della donna per controllarne gli spostamenti...". La situazione si è aggravata quando la donna ha avviato una nuova frequentazione, "scatenando le ire e la rabbia incontrollata dell’uomo...". Nella pratica, la misura applicata dura due anni e prevede il braccialetto elettronico, ed è integrata dal divieto di avvicinamento alla ex compagna, dal divieto di avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla stessa, compreso il luogo di lavoro, e dall’obbligo di mantenersi in ogni caso ad almeno 500 metri di distanza.

La seconda sorveglianza speciale è stata applicata a un uomo, italiano di 47 anni che, al termine della relazione sentimentale durata poco più di un anno, aveva iniziato a molestare la ex compagna "con innumerevoli telefonate e messaggi offensivi, sessisti e denigratori... e con la minaccia di diffondere sul web filmati intimi della donna". Per questi motivi, aggravati "dalla costante presenza sotto casa della vittima", l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento per atti persecutori. Il Tribunale di Forlì aveva disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Adesso arriva la sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno nel comune di Forlì per la durata di due anni, integrata dalle prescrizioni già disposte dal Tribunale di Forlì. Per entrambi gli uomini è stato disposto anche il divieto di accedere agli esercizi pubblici del Comune di Forlì.

L’ammonimento invece equivale ad un ’cartellino giallo’ del questore, il quale ammonisce per l’appunto lo stalker, "invitandolo a una costruttiva riflessione sul comportamento assunto e ad evitare di reiterare le molestie perpetrate". In caso di trasgressione, scatta la denuncia penale e l’attivazione del codice rosso, con possibilità di arresto in flagranza e anche in flagranza differita.