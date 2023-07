Sul colle è la notte del Fricò Royal

A Bertinoro è il giorno del Fricò Royal, la lunga notte in cui il colle si anima di musica e spettacoli per un evento tornato in grande stile lo scorso anno. La formula viene peraltro arricchita nel numero di location e di esibizioni con concerti, stand-up comedy, dj set, mercatini e tanto altro: più di 20 appuntamenti, che si alterneranno dalle ore 21 alle 3 di mattina. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Fondazione Entroterre, associazioni e cittadini (info sul sito www.visitbertinoro.it).