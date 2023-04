Sul Colle musica dal Gargano

A salire sul palco del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14), stasera alle 21.45, saranno Guido Sodo (voce e chitarre), Antonio Pazzarelli (nella foto, sax e clarinetto) e Paolo Caruso (percussioni) con il concerto ‘Chi Sonä e Cantä no nmórë majï’ di musica folk direttamente dal cuore del Gargano. Il progetto parte dai sonetti di Carpino e dai loro autori e interpreti, i Cantori che hanno donato tanta poesia. Da qui parte un viaggio che passa per le frasi taglienti di Matteo Salvatore, altro grande cantastorie, che ha raccontato la fame, la miseria e lo sfruttamento dei braccianti, oltre a storie d’amore piene di spaccati del Sud. Il viaggio costeggia sempre la tradizione, approdando talvolta su isole di musica dei giorni nostri.

Il progetto è nato come produzione del Carpino in Folk, importante festival di musica popolare e world music del sud Italia. Nell’agosto 2022 i tre hanno pubblicato l’album con la Battentë Sound Records, con recensioni sulle riviste di musica folk e world music e nelle radio. E’ possibile cenare dalle ore 20; evento a pagamento.

Matteo Bondi