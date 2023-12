Sul grande schermo del San Luigi una serie di corti per i piccoli

Buio in sala, lo schermo si illumina e iniziano a susseguirsi immagini e grandi emozioni. Per far scoprire e riscoprire il gusto della proiezione su grande schermo, magari per la prima volta al cinema dei più piccoli, la Sala San Luigi propone la visione di una selezione di corti di animazione, oggi alle 16.30, a ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione con il Cartoonclub Festival del Cinema d’Animazione e del Fumetto di Rimini verranno proposti una selezione di cortometraggi realizzati da giovani autori e da studenti di scuole d’animazione. Pochi minuti, tante idee e tanta creatività, spettacolo ideale per un pubblico di ’spettatori esordienti’ ma anche per tutti gli adulti che li accompagnano in questa nuova, bellissima avventura nel segno della magia del cinema, con la consegna dell’attestato ricordo per chi vivrà la sua prima volta al cinema e un regalo per tutti i bambini partecipanti, offerto da Libreria del Duomo di Forlì.