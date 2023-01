Sul palco Chiavacci e l’Ensemble Metamorphosen

Domani alle 21 presso la chiesa di Santa Lucia, per la rassegna Forlimusica, il concertatore Paolo Chiavacci con l’Ensemble Metamorphosen del Conservatorio Bruno Maderna e l’Orchestra Bruno Maderna eseguiranno il Quartetto n.8 in do minore op.110 nella versione per orchestra d’archi di Rudolf Barshai di D. Shostakovich e ’Meramorphen’ di R. Strauss, studio per 23 strumenti solisti. Info e prenotazioni oggi e domani dalle 15 alle 18. Tel: 0543.1713530 - 339.7097952 - 347.9458012 - mail: [email protected]