Sul palco contro le malattie rare Sara, mamma che recita se stessa: "La mia sfida alla fibrosi cistica"

Sara Perbellini si occupa di organizzazione di eventi ed è attivista presso l’associazione romagnola Fibrosi cistica. Ci sarà anche lei domani sera sul palco del teatro della Fabbrica delle Candele, avrà una parte nello spettacolo dedicato alle malattie rare ‘Petali nella corrente’. Sara reciterà per l’occasione un episodio della sua vita. Lei è la mamma di Elia, un bel bambino di 9 anni, in apparenza del tutto sano, ma che è affetto da fibrosi cistica. Sara racconterà di quando ha spiegato ai genitori dei bambini della classe di Elia che il suo bambino ha bisogno di prendere medicinali anche durante l’orario scolastico; dunque, non dovevano stupirsi se i loro figli lo avrebbero raccontato a casa: "Era importante spiegare – racconta –, per evitare che se ne parlasse nella maniera sbagliata. Inoltre, dovevo informarli del fatto che Elia è fragile e deve essere tutelato dalle infezioni".

Sara, lei e suo marito conoscevate questa patologia?

"Abbiamo scoperto la malattia quando abbiamo avuto la diagnosi di Elia a trenta giorni dalla sua nascita: ci hanno telefonato per dirci che c’erano dei valori anomali e che il test andava ripetuto, che probabilmente si trattava di un falso positivo. Poi, ci hanno indirizzato al Centro Fibrosi Cistica di Cesena. Davanti a noi si è aperto un baratro, ti fai tante domande, provi dei sensi di colpa, perché ti senti responsabile di quanto accaduto. Allora, la prima cosa che fai è cercare di informarti e ti si apre un mondo. Scopri quale è la speranza di vita per un bambino malato, il fatto che non c’è cura e che l’unico intervento possibile e non risolutivo è il trapianto polmonare".

Esiste uno screening prenatale che consente di individuare la malattia?

"Avevo fatto delle analisi, come la villocentesi, ma la fibrosi cistica non viene ricercata nella diagnosi prenatale, perché ha talmente tante mutazioni che è impossibile. Del resto, né io né mio marito abbiamo altri casi in famiglia, ma ora sappiamo che entrambi abbiamo un gene portatore: in questo caso, c’è un 25% di possibilità di avere un bambino malato".

Come è cambiata la vostra vita?

"Inizialmente avevamo tanta paura, tanta ansia: fin da quando era neonato, abbiamo dovuto dargli gli enzimi per la funzionalità del pancreas. Dovevamo controllargli il respiro: se diventava troppo corto significava che stava in sofferenza e bisognava chiamare subito il medico. Lo pesavamo tutti i giorni, per assicurarci che crescesse bene. E fin da piccolissimo, abbiamo iniziato con l’aerosol e poi la fisioterapia polmonare per scollare il muco dalle pareti del polmone: ci hanno insegnato le battiture, da fare su petto e spalle, che abbiamo trasformato in un gioco, come se fossero delle coccole".

Avete dovuto cambiare le vostre abitudini?

"Certamente, perché chi è malato di fibrosi cistica ha bisogno di fare tanto sport, deve stare all’aria aperta, perché nei luoghi chiusi è più facile contrarre infezioni. Così, abbiamo scoperto nuovi modi di vivere: abbiamo comprato un camper, per poter partire quando è possibile, cioè quando il bambino sta bene. Andiamo al mare d’estate e d’inverno. Facciamo le cose che ci fanno stare bene insieme e posso dire che è migliorata la nostra qualità della vita".

Che sostegno avete sul piano sanitario e dell’assistenza?

"Io mi sono rivolta alla Lega italiana Fibrosi Cistica e lì ho trovato persone straordinarie: medici, psicologi, fisioterapisti, oltre ai genitori dei bambini malati. Oggi siamo una grande famiglia".

Oggi Elia ha 9 anni: cosa sa esattamente della sua malattia?

"Gli abbiamo chiesto se sapesse perché prende le medicine e glielo abbiamo spiegato. Allora ci ha chiesto se avrà per sempre questa malattia e gli abbiamo detto che è così, ma che ci sono delle cure. Ora Elia conosce il nome della sua patologia".

Come sta Elia in questo periodo?

"Ora sta bene. È stata trovata una terapia innovativa molto promettente, che però non va bene per Elia. Ma sono sicura che arriverà anche per lui. Sono sicura che arriverà per tutti". Paola Mauti