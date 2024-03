Sul palco del Piccolo c’è ’Tutto sua madre’

Questa sera alle ore 21, al teatro Il Piccolo di Forlì, Gianluca Ferrato porterà in scena lo spettacolo ‘Tutto sua madre’, tratto da ‘Les garçons et Guillaume, à table’ di Guillaume Gallienne, adattato da Tobia Rossi e diretto da Roberto Piana. Si tratta di un divertente monologo in cui compaiono molti personaggi tutti interpretati da un unico attore che trasforma, di volta in volta, parole e voce. Un testo che fa ridere ma fa anche riflettere.

Il titolo originale fa riferimento ad un gruppo di ragazzi, fratelli di Guillaume, tutti virili e belli, mentre lui, Guillaume è esattamente il contrario e, per questo, è poco stimato dal padre e dai fratelli. Guillaume cerca di imitare le donne conosciute o immaginate come la principessa Sissi, l’arciduchessa Sofia, la sua zia, la nonna, ma soprattutto vuole idolatrare la madre per dimostrare di essere unico. La famiglia per questo lo considera effemminato. Poi, però, dopo trucchi e moine, la sua vera natura emergerà dimostrando il contrario di ciò che appare.

La storia diventa imprevedibile quando Guillaume incontrerà una ragazza che rappresenterà finalmente l’amore reale, quello da lui sempre desiderato. Biglietti: 15 euro (intero); 10 euro (under 29). Prevendite diurne presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (festivi esclusi). Prenotazioni telefoniche (0543 26355). Biglietteria serale presso Teatro Piccolo a partire dalle ore 20. Info: 0543 26355 – 0543 64300 – www.accademiaperduta.it.

r. r.