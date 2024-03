Sul palco la Incontrada tra successo e ironia

Al Teatro Diego Fabbri di Forlì andrà in scena oggi e domani alle 21 e domenica alle 16, lo spettacolo ‘Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?’ interpretato da Vanessa Incontrada e da Gabriele Pignotta e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi, scritto e diretto da Gabriele Pignotta. Il testo è una commedia che con ironia fa riflettere sulla’importanza della visibilità e del successo propria del giorno d’oggi.

La frase che dà il titolo alla commedia sottolinea il desiderio dei quarantenni di oggi di inseguire il successo e non smettere di ridere su se stessi. Ormai questi non sono più ragazzi ma adulti che si trovano a vivere fra ambizione e bisogno di affetto e, in più, che vivono il fallimento sentimentale dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio a sani rapporti di vita. La domanda che viene posta è: che cosa accadrebbe se queste persone diventassero, per uno strano gioco del destino, i protagonisti di un reality show in tv? Sarà il pubblico che, dopo aver riso di sé, cercherà a dare una risposta ai vari aspetti della sua vita. Tutti gli interpreti dello spettacolo saranno anche protagonisti dell’Incontro col pubblico che si terrà domani alle ore 18 al Ridotto del Teatro. L’ingresso è gratuito. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato ore 10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355). Nei giorni di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Biglietti online: Vivaticket.

