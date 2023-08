"Sul palco non si può fare solo beneficenza"

Non solo i big Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi ma anche una quarantina di artisti si sono prestati gratuitamente per rilanciare e sostenere le attività culturali del paese più devastato dalle piogge torrenziali di maggio con l’evento-festival di ripartenza ‘Terra Mossa’. I numeri di questa quattro giorni di musica organizzata a Modigliana da Pro loco e Big Ben Aps col patrocinio del Comune sono impressionanti: due palchi in due piazze nel centro storico, food and drinks della Pro loco a livello industriale, domenica sera esaurite tutte le scorte alimentari nei locali pubblici; musica per oltre 20 ore in 25 concerti. Circa 4mila visitatori nella giornata clou di domenica e complessivamente almeno 6-7 mila. E tanti eventi collaterali. Tutto questo si è reso possibile grazie al consulente artistico Antonio Gramentieri, 51enne modiglianese, in arte Don Antonio. Musicista, produttore, scrittore, autore di musiche per cinema, tv e pubblicità, ha portato nel suo paese amici conosciuti anche nei 21 anni in cui è stato promotoregestore del festival ‘Strade Blu’, festival internazionale ora cancellato per assenza di fondi da parte della Regione. Al borgo natio ha dedicato l’ultimo disco appena uscito ‘Lacosta’, una strada cui è molto legato, anch’essa duramente colpita dal maltempo.

Gramentieri, si attendeva un successo simile per ‘Terra Mossa’?

"Sicuramente è stato un esito sorprendente non solo di numeri ma di atmosfera magica creatasi per le vie del paese, direi di spirito. È molto raro che un festival con così tanti artisti funzioni senza intoppi. Capita se c’è veramente una comprensione chiarissima e una forte condivisione del motivo per cui si è in quel luogo. La generosità con cui artisti come Finardi o Capossela si sono spesi gratuitamente, adattandosi perfettamente alle condizioni tecniche e al luogo la dice tutta. Credo sia stato un ottimo festival, anche dal punto di vista dei contenuti musicali. C’era l’atmosfera di una sagra molto gioiosa ma i contenuti di un festival importante. I numeri sono stati importantissimi per Modigliana, il consenso mediatico e la copertura altrettanto".

E’ ripetibile?

"Non lo so. Spero non come conseguenza di un disastro naturale... Penso, questo sì, abbia creato un modello di festival su misura per un paese come Modigliana, su cui volendo si potrebbe lavorare. E anche un team davvero molto performante, basato in primis sul volontariato della Pro loco".

Difficilmente si potrà rifare gratis però...

"Credo sia ora di finirla di pensare che siano sempre gli artisti a dovere fare le cose ‘per beneficenza’. Un cantante o un chitarrista hanno esattamente la stessa necessità di guadagnare di un barista o di un ristoratore, e vanno egualmente tutelati. Mi piacerebbe lavorare di nuovo ad un festival come questo se ci fosse la certezza che tutti i lavori e i lavoratori possono essere pagati e trattati con equità. Se vogliamo puntare sull’arte, sulla musica, sull’organizzazione di eventi, bisogna puntarci sapendo che è una professione e necessita di professionismo e di professionisti qualificati per confermarsi a questi livelli".

Giancarlo Aulizio