Sul palco storie dall’Ex-Jugoslavia con Cortesi e Moschini

Il Teatro Dragoni di Meldola ospita giovedì lo spettacolo ‘La scelta - e tu cosa avresti fatto’ scritto ed interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini basato sul lavoro della dottoressa Svetlana Broz. Sul palco dello storico teatro della Val Bidente, alle 21, lo spettacolo, patrocinato da Amnesty International Italia, che corre sul filo dell’emozione attraverso quattro storie vere, raccolte dalla dottoressa Broz direttamente dalla bocca dei sopravvissuti al più sanguinoso conflitto europeo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: la guerra civile che ha insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Storie vere di uomini e donne che hanno avuto la forza di rompere la catena dell’odio e della vendetta, la capacità di vedere oltre il loro egoismo e rischiare la loro stessa vita per salvare quella di altri. Storie indimenticabili, raccolte dalla bocca stessa dei testimoni sui campi di battaglia. "Siamo convinti che le storie che raccontiamo – commentano gli autori e attori – possano cambiare chi le ascolta e renderlo consapevole del potere racchiuso in ognuno di noi di cambiare il mondo in un posto migliore".

Ingresso gratuito, su prenotazione [email protected]. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi ‘Emergenza alluvione’.