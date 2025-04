Sul palco storie di vita e speranza. Gli immigrati si raccontano

Un focus sul tema dell’immigrazione attraverso la lente delle storie di vita: nel corso della serata organizzata domani alle 20.30 presso la Sala San Luigi, in primo piano ci saranno soprattutto loro, i protagonisti del fenomeno migratorio, che saranno invitati a raccontare la loro esperienza personale.

Col sostegno dell’assessorato alle politiche dell’immigrazione del Comune, in collaborazione con l’Istituto Salesiano Orselli e con il Centro di Solidarietà, l’evento, dal titolo ‘Storie di vita, storie di speranza’, presentato ieri in municipio, si propone di mettere l’accento sulle motivazioni, le difficoltà, le speranze che sono alla base della scelta di lasciare il proprio Paese, la propria casa, gli affetti, per cercare un’altra vita.

"L’idea del convegno è degli studenti universitari – dice don Paolo Negrini, da alcuni mesi direttore dell’Istituto Orselli –. Periodicamente, i ragazzi organizzano presso la nostra sede degli incontri culturali e hanno chiesto di dedicare del tempo al tema dell’immigrazione. Allora, ho bussato ad alcune porte, al Comune di Forlì e al Centro di solidarietà e, insieme, abbiamo costruito questa serata".

Sara, una studentessa fuorisede, interviene a spiegare, dal suo punto di vista, il senso dell’iniziativa: "Gli immigrati – afferma – sono persone che, come noi, hanno deciso di lasciare la propria casa per costruirsi un futuro. Ma loro hanno dovuto affrontare un percorso molto diverso dal nostro e, soprattutto, molto più difficile". E sarà sempre l’esperienza di un immigrato a introdurre, nel corso della serata, i percorsi di assistenza, soprattutto nella ricerca di un lavoro, realizzati in città dagli operatori del Centro di solidarietà.

"In questo momento assistiamo circa 700 persone – dice Marta Spinelli –. Li incontriamo una volta al mese e abbiamo lo scopo di inserirli nel tessuto sociale, soprattutto attraverso il lavoro. Costruiamo percorsi di orientamento e favoriamo in contatto con le aziende. Alcuni hanno ottenuto contratti a tempo indeterminato. Altri hanno percorsi più complessi e tornano più volte da noi. Nel corso del 2024 – conclude Spinelli – abbiamo trovato un lavoro a 350 persone".

Kevin Bravi, assessore con delega alle politiche internazionali,a sua volta spiega: "Per noi iniziative come questa fanno parte di un ragionamento più ampio. Pensiamo che l’integrazione non vada imposta, ma dobbiamo lavorare per favorirla e per sviluppare il senso di comunità. Per questo – aggiunge l’assessore – insieme con Angelica Sansavini riteniamo importante coordinarci con le associazioni presenti sul territorio".

E a proposito delle criticità presenti in alcune aree del centro storico particolarmente frequentate da stranieri, come corso Mazzini, "quest’anno il format mercoledì al centro avrà come titolo "mercoledì in corso" – dice Bravi – e, in collaborazione con i proprietari dei locali a uso commerciale, comporterà anche un’azione importante di riqualificazione di quella parte della città".