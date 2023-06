Summit alla Cisl Sbarra: "Serve un’accelerazione"

"La nomina del commissario Paolo Figliuolo è una scelta di grande qualità. Ora serve una governance partecipata con le parti sociali per accelerare la ricostruzione": sono le parole di Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl, ieri mattina a Forlì, alla sala Zambelli della Camera di Commercio, al consiglio generale della confederazione romagnola; tema dell’incontro ‘La tragedia dell’alluvione, la forza delle nostre comunità: la Romagna riparte insieme", con sindaci, amministratori e l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla.

In apertura è stato proiettato un drammatico video con immagini di città e paesi travolti da acqua e fango, salvataggi di uomini, donne e bambini, aziende distrutte e frane che hanno devastato il territorio. "Dopo quei giorni terribili – afferma Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna –, rimarchiamo la straordinaria risposta e l’unità di intenti per superare insieme le difficoltà e costruire un futuro migliore per tutti noi".

Oltre a Colla, hanno partecipato ai lavori il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, quello di Cesena, nella veste di presidente della Provincia Enzo Lattuca, e in collegamento Jamil Sadegholvaad, presidente Provincia di Rimini e Valentina Palli, vice presidente di quella di Ravenna. Il bilancio dell’alluvione in Romagna è drammatico: 15 vittime, 36mila sfollati, oltre 500 strade comunali e provinciali chiuse, 500 frane nel territorio, 21mila imprese agricole colpite, solo per citare alcuni numeri.

"Abbiamo bisogno di tutti – afferma il sindaco Gian Luca Zattini – per cercare di analizzare e affrontare le fragilità emerse". "Nel corso dei momenti difficili – spiega l’assessore regionale Vincenzo Colla –, abbiamo potuto osservare una notevole coesione e quella capacità di identificarsi che è peculiare dei nostri territori. Anche i sindacati si sono presentati con una voce unita ed è un fatto di grande valore. Oggi abbiamo un commissario, ma non possiamo aspettarci un miracolo: se non si forniscono risorse finanziarie immediate rischiamo di compromettere la fiducia e questo non è il momento di esitare per mettere in mostra la propria bandiera politica. Agiremo con la massima coesione – conclude – per garantire trasparenza e siamo pronti fin da subito a collaborare con il commissario".

"Bisogna imprimere una forte accelerazione alle procedure di ricostruzione e di ripartenza – spiega il presidente della Cisl Luigi Sbarra – e sostenere i lavoratori, le imprese e le famiglie. Questo percorso va collocato in un grande piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio per difendere le comunità dal dissesto idrogeologico".

Gianni Bonali